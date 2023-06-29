أسهل طريقة عمل رقاق باللحمة المفرومة في عيد الأضحى

مع بدء ثاني أيام عيد الاضحى المبارك 2023 حرصت الأهالي المصرية على معرفة طريقة عمل رقاق باللحمة المفرومة عبر جوجل، ويعد الرقاق باللحمة المفرومة هو من أشهر الأكلات التى يقدمها جميع المصريون خلال احتفالات عيد الأضحى، كما سيتم تقديمها ببعض الدول العربية الأخرى.

أسهل طريقة عمل رقاق باللحمة المفرومة

وتستعرض "الدستور" في هذه السطور طريقة عمل الرقاق باللحمة المفرومة.

وهي وصفة شعبية من خلال المطبخ المصري تمتاز بطعمها الجيد واللذيذ وشكلها الجميل لكافة طبقات العجين المحشو بها اللحم المفروم، حيث سيتم حشوها بمزيج من اللحمة المفرومة مع مزيج من البصل والفلفل الأخضر والبهارات، وأيضًا هي وصفة دسمة وغنية بكافة السعرات الحرارية لذا قد ينصح بالاعتدال في تناولها لجميع مرضى السكر ومتبعي الحمية الغذائية.

والرقاق باللحمة المفرومة هو من الوصفات المصرية الأصيلة والوصفات الشهيرة على السفرة المصرية، حيث قد يفضلها الكثير في العزومات ويعشقها الأهالي في الولائم علاوة على أهميتها خلال سفرة أيام العيد المبارك، وطريقة عملها هي:

مكونات عمل الرقاق باللحمة المفرومة

8 طبقات من الرقاق البلدي الناشف.

مرقة لحم.

سمن.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

لحمة مفرومة ومعصجة.

شوربة.

مكعب مرقة دجاج.

زيت.

خطوات تحضير رقاق باللحمة المفرومة

نقوم بتحضير الشوربة ونذيب بها مكعب مرق الدجاج حتى يذوب . ثم نضع كمية من الشوربة على نار هادئة . ونزيد الشوربة كلما تقل وتكون هى على النار ثم إذابة السمن . ثم إضافة المرقة. ثم إضافة المرقة في إناء كبير أو في صينية مع إضافة ملعقة صغيرة من كمية البيكنج بودر. ثم يسقي الرقاق بالمرقة وترص 4 طبقات منه ثم توضع اللحمة المعصجة. ثم ترص باقي طبقات الرقاق المسقية بالمرقة فوق اللحمة المعصجة وتكون اللحمة موزعة على الصينية بالتساوي. ثم تدخل فرن مسبق التسخين حتى تأخذ لون ذهبي جذاب. ثم تحضر وتكون جاهزة للتقديم في جميع المناسبات والعزومات.

مكونات اللحمة المفرومة المعصجة