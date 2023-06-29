طريقة تتبيلة اللحمة المشوية وكيفية إعداد اللحم المشوي بالمنزل

تعد اللحمة المشوية واحدة من الأطباق الشهية والمفضلة لدى الكثيرين في جميع أنحاء العالم، خاصة بعيد الأضحى المبارك، فهي تتميز بنكهتها المميزة وقوامها اللذيذ، كما أنها تعتبر وجبة مثالية للعزائم والمناسبات الخاصة.

كيفية إعداد اللحم المشوي بالمنزل؟

كما تعد عملية شواء اللحم تحديًا يتطلب بعض الإعداد والاستعدادات، ولكن باستخدام الطرق الصحيحة والمكونات اللذيذة، ففي السطور التالية نقدم طريقة تتبيلة اللحمة المشوية وطريقة تحضير الوجبة كاملة في المنزل للشيف عظيمة حمدي.

مكونات اللحمة المشوية

قطع لحم نيئة وسميكة.

ملح وفلفل أسود حسب الذوق.

بهارات اللحم.

زيت نباتي لدهن اللحم.

طريقة التحضير اللحمة المشوية

قم بتسخين الشواية على نار متوسطة إلى عالية.

قم بتنظيف اللحم جيدًا وتجفيفه باستخدام مناديل ورقية.

أضف الملح والفلفل الأسود إلى اللحم من جميع الجوانب، وقد يمكنك إضافة البهارات المشوية لإضفاء نكهة إضافية.

ضع اللحم على شبكة الشواية وقم بدهنه بطبقة رقيقة من الزيت النباتي.

ضع اللحم على الشواية واتركه لمدة 4-6 دقائق حتى يتحول لونه إلى بني ذهبي.

قلب اللحم واتركه لمدة 4-6 دقائق إضافية من الجهة الأخرى.

قم بتغطية اللحم بورق الألومنيوم واتركه لمدة 10-15 دقيقة ليستريح قبل تقطيعه وتقديمه.

يمكنك تقديم اللحمة المشوية إلى جانب الصلصات المختلفة مثل الصوص الحار أو الصلصة الباربكيو، وتناولها مع مجموعة متنوعة من المقبلات مثل السلطات والطحينة.

طريقة تتبيلة اللحمة المشوية:

المكونات:

- 2 ملعقة كبيرة من الزيت النباتي

- 2 ملعقة صغيرة من البابريكا

- 1 ملعقة صغيرة من الكمون

- 1 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

- 1 ملعقة صغيرة من مسحوق الثوم

- 1 ملعقة صغيرة من مسحوق البصل

- 1 ملعقة صغيرة من الملح

- عصير نصف ليمونة

طريقة تحضير تتبيلة اللحمة المشوية

في وعاء، اخلطي الزيت النباتي، البابريكا، الكمون، الفلفل الأسود، مسحوق الثوم، مسحوق البصل والملح حتى تتجانس.

أضيفي عصير الليمون وامزجي المكونات جيدًا، بعد ذلك ضعي قطع اللحم في وعاء التتبيلة وقلبيها جيدًا حتى تتغطى جميع القطع بالتتبيلة.

غطي الوعاء بغطاء واتركي اللحمة في التتبيلة لمدة 2-4 ساعات في الثلاجة، بعد ذلك، يمكنك شوي قطع اللحم على الشواية أو في مقلاة ساخنة حتى تنضج.