بمناسبة عيد الأضحى المبارك ٢٠٢٣.. إليك طريقة عمل الترمس

طريقة عمل الترمس من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل لاهتمام المصريين بتحضيره فى الأعياد (عيد الفطر-عيد الأضحى).

الدستور تستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر.

مقادير عمل الترمس

تحضير الترمس للأكل لابد من توفير عدد من المقادير والمكونات بكميات معينة، كخطوة هامة لتحضير الترمس وجعله مناسب للأكل ومنع لونه من الدخول فى حالة الغمقان أو توجد به درجة مرارة واضحة، مما يمتنع الأشخاص عن تناوله .

مقادير طريقة الترمس للحصول على مذاق وطعم مناسب له

1 كيلو من الترمس الحلو.

1 كوب صغير من عصير الليمون.

3 ملعقة صغيرة من الكمون.

3 ملعقة صغيرة من الملح أو حسب الرغبة.

2 ملعقة صغيرة من الشطة أو حسب الحاجة.

طريقة تحضير الترمس للاحتفال بعيد الأضحى المبارك

الخطوة الأولى :

تنقية الترمس الحلو جيدا لإزالة أي شوائب منه.

نقع الترمس في وعاء ملئ بالماء لمدة 24 ساعة على أقل تقدير.

تصفية الترمس من الماء المنقوع بها، وتجديدها بأخرى جديدة، لإزالة المرارة المتواجدة بالترمس.

الخطوة الثانية

وضع الترمس في حلة أو وعاء معدني، على أن تغطي الماء جميع الحبات، ومن ثم ارفعيه على النار.

الانتظار من ربع إلى نصف ساعة حتى يغلي ويصل إلى درجة التسوية الصحيحة.

الخطوة الثالثة والأخيرة

تصفية الترمس بعد السلق من الماء، ووضعه في وعاء خارجي، مع تغطيه بالماء الفاتر.

إضافة الملح والشطة والكمون عليه، مع التقليب الجيد.

وضع الترمس الحلو في الثلاجة، ويمكن تناوله بعد 3 ساعات فقط من التسوية

ممكن إضافة الشطة إليه حسب الرغبة

نصائح مهمة في تحضير طريقة الترمس الحلو

هناك عدة نصائح يسوقها خبراء الطبخ عند تحضير الترمس وهى كالتالى:

نقع الترمس أهم خطوة في طريقة تحضيره، والسبب الرئيسي للحصول على طعمه.

ملاحظة الترمس على النار لحظة بلحظة، وعند انتفاخ الحبات وتغييره لونها إلى الأصفر، هذا دليل على تسوية الترمس.

عدم الاحتفاظ بالترمس في الماء الذي تمت التسوية فيه، لأنها تحتوي على عصرات المرارة التي كانت متواجدة به قبل الغلي.

وضع الترمس في الثلاجة، وليست في مكان غير جيد التهوية، لمنع تكون الشوائب البيضاء على الوجه.

يفضل إضافة الشطة عند تقديم الترمس، وذلك حسب رغبة الأشخاص.