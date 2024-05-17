الجمعة 17 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

موسكو: مصادرة الأصول الروسية من إستونيا لنقلها إلى أوكرانيا "سرقة"

ألكسندر بانكين
ألكسندر بانكين

صرح نائب وزير الخارجية الروسى ألكسندر بانكين، بأن إستونيا تنتهك القانون الدولى وترتكب السرقة من خلال السماح باستخدام الأصول الروسية المصادرة فى نقلها إلى أوكرانيا.

وأضاف بانكين - فى تصريحات للصحفيين، على هامش المنتدى الاقتصادى الدولى "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى كازان" أن "هناك نقاش واسع النطاق يجري، ويتم الترويج له بنشاط فى الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، ودول أخرى حيث يتم تجميد الأصول الروسية. ونحن نعتبر هذا انتهاكًا للقانون الدولي، وأسس القانون الدولي. لست أنا من ابتكر كلمة (سرقة) لهذا الأمر ولكنى أتفق معها تمامًا، لأن هذا غير قانوني"، بحسب وكالة تاس الروسية.

وفى وقت سابق، أقرت إستونيا قانونًا يجيز استخدام جزء من الأصول الروسية المصادرة فى البلاد للتعويض عن الأضرار التى لحقت بأوكرانيا.

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موسكو: مصادرة الأصول الروسية من إستونيا لنقلها إلى أوكرانيا "سرقة"

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