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الأربعاء 28 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

طريقة عمل الرقاق الطري باللحمة المفرومة في عيد الأضحى المبارك

الرقاق باللحمة المفرومة
الرقاق باللحمة المفرومة

الرقاق الطري باللحمة المفرومة من الوجبات الرئيسية على موائد المصريين في عيد الأضحى المبارك، يمكنك صنعه في المنزل بخطوات بسيطة.

طريقة عمل الرقاق الطري باللحمة المفرومة في عيد الأضحى المبارك

المكونات

  • لحم  مفروم قليل الدهن
  • بهارات
  • نصف كوب ماء
  • 4 رقاق
  • 1 كوب صلصة جبن الناتشو
  • 1 كوب كريمة حامضة
  • 1 كوب خس مبشور
  • 1 كوب طماطم مقطعة
  • رش الزيت


الطريقة

في مقلاة كبيرة غير لاصقة على نار متوسطة عالية، حمّر اللحم المفروم صفّيه.
يُضاف التوابل والماء ويُحرّك المزيج، يرفع عن النار ويوضع جانبا.
ضع الرقاق على سطح مستوي
وزع اللحم المفروم بالتساوي بين 4 رقائق

انشر نصف كوب من جبن الناتشو فوق كل رقاقة.
ضع نصف كوب من القشدة الحامضة فوق جبنة الناتشو.
ضعي فوق كل واحدة الخس المقطع والطماطم.
رش الزيت في مقلاة غير لاصقة على نار متوسطة.
اطوِ حواف الرقاف الكبيرة 
ضع جانب على الطاسة واتركه حتى يصبح لونه بنياً ذهبياً  لمدة 3 دقائق. كرر على الجانب الآخر.
كرر الخطوات لتحضير كل لفة مقرمشة.

فوائد تناول اللحوم 

اللحوم الحمراء هي مصدر جيد للحديد والزنك وفيتامين ب وخاصة فيتامين ب 12، هذه المعادن والفيتامينات ضرورية للطاقة والقدرة على التحمل والأداء.

تمتلئ العديد من أنواع اللحوم ويمكن أن تساعد في تقليل الرغبة في تناول الكثير من الطعام.

تعتبر اللحوم البيضاء مثل الدجاج وصدور الديك الرومي من الأطعمة قليلة الدسم وتوفر أنواعًا كاملة من البروتين.

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تعد العديد من أنواع اللحوم وخاصة الأسماك مصادر عالية لأحماض أوميغا 3 الدهنية التي يمكن أن تقلل من أمراض القلب والكوليسترول، إن تناول كمية كافية من اللحوم بانتظام يمكن أن يحسن جهاز المناعة ويساعدك على منع الإصابة بالمرض.


يمكن أن يزود استهلاك اللحوم جسمك بمضادات الأكسدة المهمة وقد يقلل الالتهاب ويقلل من خطر الإصابة بأمراض معينة.

 

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