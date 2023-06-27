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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

وجبة شهية خلال عيد الأضحى.. طريقة جديدة لعمل الكبدة

الكبدة
الكبدة

الكبدة تعتبر من الوجبات الأساسية التي يُفضل تناولها في عيد الأضحى المبارك، كذلك فإن لها العديد من الفوائد الرائعة التي تجعلك نشيطا ويقظا وقادرا على التركيز، يمكنك تجربتها في العيد بطريقة جديدة.

 

المكونات
كبدة مقطعة إلى شرائح

1 كوب حليب أو حسب الحاجة

نصف كوب زبدة مقسمة

2 بصل كبير مقطع إلى حلقات

2 كوب دقيق لجميع الأغراض أو حسب الحاجة

الملح والفلفل حسب الرغبة

الطريقة 
اشطف شرائح الكبد برفق تحت الماء البارد واتركها حتى تجف بالمناشف الورقية، ضعها في طبق ضحل، صب ما يكفي من الحليب لتغطيتها، اتركها بعض الوقت أثناء تحضير البصل أو اتركه لفترة أطول إذا كان لديك وقت، النقع سيزيل أي مرارة.

قم بتذويب ٢ملاعق كبيرة من الزبدة في مقلاة كبيرة على نار متوسطة، أضف حلقات البصل، يُطهى ويُقلب في الزبدة حتى تصبح طرية حوالي 3 إلى 5 دقائق، انقلي البصل إلى وعاء وضعي المقلاة جانبًا.

ضع الدقيق على طبق يتبل بالملح والفلفل، يُصفّى الحليب من الكبد ويُغطى شرائح الكبد بخليط الدقيق.

تذوب 2 ملاعق كبيرة من الزبدة المتبقية في نفس المقلاة، ارفعي الحرارة من متوسطة إلى عالية واقلي شرائح الكبد المطلية حتى يصبح لونها بني فاتح حوالي 3 إلى 4 دقائق على كل جانب، أعد البصل إلى المقلاة وقلل الحرارة إلى متوسطة، استمر في الطهي حتى يسخن البصل ويصبح لون الكبد ورديًا قليلاً من الداخل، أو لفترة أطول ليناسب ذوقك.

فوائد الكبدة للصحة العقلية 
تعتبر واحدة من أكثر مصادر فيتامين ب 12 تركيزًا في الطبيعة ويمكن للكبدة أن توفر خصائص مضادة للاكتئاب، حيث جدت تجربة عشوائية عام 2013 أن تناول مكملات فيتامين ب 12 يحسن أعراض الاكتئاب بشكل ملحوظ، لذلك جرعة فيتامين ب 12 التي تحصل عليها من الكبدة أكبر من المكملات القياسية.

الكبدة طريقة عمل الكبدة عيد الأضحى الحليب الدقيق

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