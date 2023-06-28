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الأربعاء 28 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بخطوات الشيف نونا.. طريقة عمل فتة اللحمة بالخل والثوم

فتة اللحمة
فتة اللحمة

تتزايد معدلات البحث خلال الساعات القليلة الماضية حول طريقة عمل فتة اللحمة بالخل والثوم من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل حيث أن فتة اللحمة بالخل والثوم من الموروث الشعبي بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

“الدستور” تستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تخص عمل فتة اللحمة بالثوم والخل من خلال طريقة عمل قدمتها الشيف نونا وهى من أشهر مقدمى برامج الطبخ المصرى على القنوات الفضائية واليوتيوب، وتحصد تفاعل واسع على السوشيال ميديا من خلال صفحاتها على فيسبوك وإنستجرام.

خطوات عمل فتة اللحمة بالثوم والخل 

لابد من تحضير المقادير بدقة حسب ما شرحته الشيف نونا على صفحتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعى وهى كالتالى:

-كيلو من اللحم مقطع إلى قطع متوسطة الحجم

6-أكواب من الماء

-نصف كيلو أرز أبيض

-ثوم والكمية حسب الرغبة  

-عصير طماطم

-ربع كوب خل

-بصلة متوسطة الحجم

-ورق لورا

-حبهان

- ملعقة صغيرة من الملح

-ربع ملعقة صغيرة من الكمون

-ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

- رغيف خبز بلدى

-4ملاعق من السمنة

طريقة عمل الرقاق الطري باللحمة المفرومة في عيد الأضحى المبارك

طريقة تحضير فتة اللحمة بالخل والثوم:

1-غسل اللحمة جيداً واتركها حتى تصفى مابها من مياه.

2- ملئ إناء كبير بالماء ، وضعيه داخل الإناء حتى يصل إلى درجة الغليان  ،ثم إضافة قطاع اللحم إليه اللحم فى الماء.

3-تقطيع البصل إلى قطع صغيرة مع نصف جزرايا وفصين توم وطماطم وضيفيه إلى اللحمة لتجهيز الشوربة.

4-إضافة الفلفل الأسود حسب  الرغبة  ، وورق اللورا والحبهان.

5-ننتر حتى تنضج اللحمة ، ثم إضافة  الملح لتصبح الشوربة جاهزة

6-احضار  طاسة ونضع  بها السمنة، ثم يتم تقطيع الخبز إلى قطع صغيرة، ثم تحميصه   بالسمن، حتى يأخذ اللون الذهبى المحمر. 

7-فى إناء خاص، نضع  السمن ثم نضع  الأرز بعد غسله ثم نضيف  الماء والملح، وننتظر حتى يطيب الأرز .

8-لتحضير صلصة الطماطم:

 إحضار  طاسة ونضع  بها قليل من السمن، ثم نضيف  لها الثوم وننتظر حتى يأخذ اللون الذهبى، ثم نضيف  له الخل وعصير الطماطم، وننتظر حتى تتسبك تماماً.مع إمكانية إضافة  نصف جزرايا وبصله صغيره مع نصف قرن فلفل فصين توممع فرم الطماطم في الخلاط.

الآن أصبحت كل مكونات الفتة جاهزة لتحضير الصينية وتقديمها

خطوات تقديم الفتة 

نحضر  صينية التقديم، ونضع  فيها الخبز المحمص مع 3 ملاعق من صلصة الطماطم، وكمية  من الشوربة الساخنة، ونغطى  الصينيةجيداً.

-ضرورة التأكد من ملمس الخبز،فلابد أن يتخلى عن شكله الصلب ويكون أكثر ليونة.

4-نضع  طبقة الأرز بشكل متساوى من جميع الأطراف، لتغطى جميع جوانب الصينية.

5-نضيف صلصة الطماطم على وجه الصينية

6-ثم نضع اللحم على السطح 

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