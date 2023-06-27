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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أفكار فطار يوم عرفة.. وطريقة مميزة لعمل الفتة باللحمة

فتة
فتة

يحتار العديد من المسلمين فى عمل فطار يوم عرفة 2023 حيث أنه يوم منتظر من العام للعام ويقضيه العائلات مع بعضهم البعض، فى هذا السياق تقدم “الدستور” أبرز الأكلات التى يمكن الاعتماد عليها فى إفطار يوم عرفة ومنها: 

 

أفكار فطار يوم عرفة 2023

 

دبابيس الدجاج بالخضار:- المقادير:-

كيلو دبابيس دجاج

ربع كوب عصير ليمون

ربع كوب زيت زيتون

ملعقة كبيرة بشر ليمون

ملعقة كبيرة زعتر مجفف

ملعقة صغيرة ريحان مجفف

ملعقة كبيرة ثوم بودر

ملعقة صغيرة شطة مجروشة

كوسة

جزر

بطاطس

بصل مفروم

ثوم مفروم

 

طريقة تحضير فطار يوم عرفة 2023

 

 دبابيس الدجاج بالخضار

يقلب الخضار مع البصل والتوم المفروم ويرص في صينية

في بولة تتبل الدبابيس بعصير الليمون وبشر الليمون وزيت الزيتون والتوابل وترص الدبابيس على الخضار ويصب باقي التتبيلة.

 

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طريقة عمل الفتة باللحمة

 

المكونات

-كيلو من اللحمة.

-2كوب من الأرز.

-7 فصوص من الثوم المفروم.

أربع ملاعق كبيرة زيت زيتون.

- خل أبيض

- 3 ملاعق من السمنة.

- فلفل أسود وملح حسب الرغبة.

-.ثلاثة من الخبز المحمص على النار والمقطع إلى أجزاء صغيرة.

 

خطوات عمل الفتة باللحمة

ثم ابدائي في سلق اللحمة، حتى تستوي تماما، ثم حضري الصلصة من خلال وضع السمن في حلة على النار، وحمري فيها ربع كمية الثوم المفروم مع خلطها بصلصة الطماطم، والفلفل والملح حتى يطهى جيداً ويتسبك، ثم تحضير الأرز من خلال مزج الأرز المنقوع في كمية زيت في وعاء آخر نظيف على النار قبل أن يتغيّر لونه، وأضيفي كمية من مرق اللحمة عليه، مع إضافة القليل من الملح والفلفل حتى ينضج تماماً.

 

وبعدها  ضعي الخبز في صينية بالفرن بعد رشّه بملعقتين من السمنة، ثم يدخل الفرن حتى أن يتحمص، ثم قومي بعمل خلطة الثوم ، وحمري الربع الثاني من الثوم في السمنة ثم ضيفي الخل، وكوب من مرقة اللحمة، وإضافة الملح والفلفل ويترك الخليط على النار إلى أن يبدأ بالغليان، وبعد ذلك ضعي الخبز المتحمص المقطع في إناء ثم شربيه بخلطة الثوم إلى أن يتشربها الخبز جيداً.

 

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