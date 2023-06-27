زاد البحث عن دعاء يوم عرفة قبل أذان المغرب 1444/2023 عبر المنصات الإلكترونية ومواقع البحث العالمي بالتزامن مع وقوف حجاج بيت الله الحرام على جبل عرفات لتلبية نداء الله عز وجل وأداء مناسك الحج في أفضل أيام العام على الإطلاق الذي لا يرد فيه دعاء أبدا.

دعاء يوم عرفة قبل أذان المغرب 1444/2023

يكثر المسلمين في كافة بقاع الأرض من الأدعية المأثورة في أفضل أيام العام يوم عرفة حيث يجتمع حجاج بيت الله الحرام على جبل عرفات لتلبية نداء الله سبحانه وتعالى طاعة لله ورغبة في العتق من النار ولعل أفضل دعاء يوم عرفة قبل أذان المغرب 1444/2023 ما يلي:-

اللهم لا تحرمنا من صلاح الحال وقوة الإيمان والسعادة في الحياة وتيسير الامور في يوم عرفة يارب العالمين إنك على كل شيء قدير.

اللهم إني استودعتك راحة البال وفرحة القلب وسعادة النفس وتيسير الامور واستجابة الدعاء فلا تردنا خائبين في يومنا هذا فإنك الرزاق الكريم.

اللهم أرضني بما قسمت لي من رزقك.. وبارك لي فيه.. واتم علي خيرك ونعمتك في الدنيا .. وألحقني بالصالحين في الآخرة إنك على كل شيء قدير.

اللهم أنك العفو الغفور .. اللهم مع تلبيه حجاج بيتك طمعا في رضاك ارزقني حسن الخاتمة وجنتك العالية يارب العالمين.

اللهم جبرا يليق بجلالك العظيم يتعجب منه أصحاب السموات والأرض في يوم عرفة اللهم آمين.

اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني.. اللهم إني أسألك الستر في الدنيا والآخرة وإن عصيت.

أفضل الأعمال المستحبة في يوم عرفة 2023/1444

ذكر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية أن من أفضل الأعمال المستحبة في يوم عرفة وعلى المسلمين الالتزام بها منذ ساعات الصباح الباكر والتي يضاعف بها الحسنات ما يلي :-

كثرة الدعاء حيث لا يرد الله سبحانه وتعالى يد عبد دعى وهو متيقين بجبر خاطره خاصة في أفضل أيام العام على الإطلاق وهو يوم عرفة.

الحوقلة والاكثار من قول ( لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم).

الإكثار من الصلاة والسلام على سيدنا محمد صل الله عليه وسلم.

قراءة ما تيسر من القرآن الكريم.

كثرة الاستغفار وتكرار قول ( استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم و أتوب إليه) يوم عرفة.

الدعاء قبل آذان المغرب خاصة للصائمين.

تكرار التلبية والتهليل وقول " لبيك اللهم لبيك.. لبيك لا شريك لك لبيك.. إن الحمد والنعمة لك والملك.. لا شريك لك".

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