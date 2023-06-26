أمين الفتوى: يجوز صلاة العيد بالبيت لكن السنة فى جماعة (فيديو)

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن صلاة العيد ركعتان، تتميز بزيادة التكبيرات فى الركعة الأولى 7 تكبيرات، قبل قراءة الفاتحة وما تيسر من القرآن، وفى الركعة الثانية 5 تكبيرات، قبل قراءة الفاتحة وما تيسر من القرآن، وهذا هو وجه الاختلاف فى الصلاة.

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال برنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة "الناس"، اليوم الاثنين: "خطبتى العيد سنة، ويكونوا بعد الصلاة، ويستحب حضورهم وبعدها الانصراف، ويستحب الحديث فيهم عن أحكام العيد وصلة الرحم، واللى فاتته صلاة العيد، فى الساحة أو المسجد، ممكن يصليها فى البيت أو فى جماعة فى البيت، أو فرادى، لكن السنة فيها أن تكون فى جماعة".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

https://www.youtube.com/watch?v=uKp0tEbyF8k