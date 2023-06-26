اعرف حالة الطقس يوم وقفة عرفة الثلاثاء 27 يونيو 2023 

يتساءل الملايين من المسلمين الراغبين في الصيام عن حالة الطقس يوم وقفة عرفة الثلاثاء 27 يونيو 2023 خاصة مع بداية فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة خاصة في ساعات الذروة في كافة محافظات الجمهورية والذي بدأ يوم 21 يونيو الجاري، وفقا للحسابات الفلكية حيث يضم فصل الصيف شهر (يونيو، يوليو، أغسطس، سبتمبر).

حالة الطقس يوم وقفة عرفة الثلاثاء

كشفت الهيئة القومية للأرصاد الجوية عن حالة الطقس يوم وقفة عرفة الثلاثاء 27 يونيو 2023 حيث أكد خبراء الأرصاد اعتدال درجة الحرارة خلال ساعات الصباح الأولى في كافة أنحاء الجمهورية فيما تشهد الأرصاد جو حار على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومحافظات الصعيد خلال ساعات الذروة الصباحية من الساعة 12 ظهرا وحتى الساعة 4 عصرا.

فيما تشهد ساعات الليل الأولى طقس معتدل الحرارة على كافة انحاء الجمهورية وأكد خبراء الأرصاد وجود نشاط في الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري و شمال سيماء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة مع وجود شبورة مائية خلال ساعات الصباح على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

موعد أذان المغرب يوم عرفة 1444 هـ

أصدرت الهيئة العامة للمساحة المصرية بيانا يوضح فيه موعد أذان المغرب يوم عرفة حيث يؤذن في المواعيد التالية:-

أذان المغرب في محافظة القاهرة الساعة 8:00 مساءا.

أذان المغرب في محافظة الإسكندرية الساعة 8:08 مساءا.

أذان المغرب في محافظة الغربية الساعة 8:03 مساءا.

أذان المغرب في محافظة أسوان الساعة 7:39 مساءا.

أذان المغرب في محافظة سوهاج الساعة 7:50 مساءا.

أذان المغرب في محافظة قنا الساعة 7:45 مساءا.

أذان المغرب في محافظة البحر الأحمر الساعة 7:45 مساءا.

أذان المغرب في محافظة الإسماعيلية الساعة 7:57 مساءا.

أذان المغرب في محافظة مطروح الساعة 7:50 مساءا.

أذان المغرب في محافظة البحيرة الساعة 8:00 مساءا.

أذان المغرب في محافظة شمال سيناء الساعة 7:57 مساءا.

اقرأ أيضا

طرق التعامل مع ارتفاع درجات الحرارة للحجاج