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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

للحجاج.. طرق التعامل مع الحرارة الشديدة لتفادي ضربات الشمس

الحجاج
الحجاج

بدأ الحجاج بالمملكة العربية السعودية، مناسك الحج بالتزامن مع موعد وقفة عرفة غدًا الثلاثاء.

 

وبالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة الشديدة نقدم لكم من خلال هذه السطور طرق التعامل مع الحرارة الشديدة لتفادي الإصابة بضربة شمس بحسب موقع "forbes":

 

يعتبر التعرض لضربة شمس حالة مرضية تنتج عن ارتفاع درجة حرارة الجسم، وذلك عقب التعرض المستمر للإجهاد البدني في درجة حرارة مرتفعة، ومع بداية تأدية مناسك الحج فهناك العديد من الطرق التي يمكن اتباعها لتفادي الإصابة بضربات الشمس، وتتمثل في:

 

-ارتداء ملابس فضفاضة فاتحة اللون أثناء التعرض للشمس، فيجب على النساء أن تتفادي أداء الحج بالملابس السوداء كونها تمتص أشعة الشمس، بينما تعكس الملابس الفاتحة أشعة الشمس.

-ارتداء قبعة فوق الرأس، أو وضع عازل بأي شكل كان بين الرأس وأشعة الشمس، أو استخدام مظلة للوقاية من الحرارة الشديدة.

-تناول كمية كبيرة من السوائل خلال اليوم للوقاية والتخفيف من أعراض ضربة الشمس المبكرة، حيث يجب تناول السوائل كل من 15 لـ20 دقيقة دون الحاجة للشعور بالعطش.

-تفادي التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة دون الشمسية أو القبعة.

-هناك بعض الأدوية التي بدورها تؤثر على رطوبة الجسم وتقليلها، وتتمثل هذه الأدوية في بعض المضادات الحيوية، ومضادات الهيستامين، ومضادات الاكتئاب.

-التقليل من المشروبات التي تحتوي على كافيين مثل الشاي أو القهوة، وكذلك الكحوليات.

-محاولة الحصول على فترات متقطعة من الراحة في مكان ظل.

-ضرورة مراقبة أعراض ضربة الشمس المبكرة، وذلك لتفادي التعرض لحالة مرضية قوية.

-الحرص على وضع واق شمسي يحتوي على عامل حماية كبير للجسم من حروق الشمس.

موعد وقفة عرفة عيد الأضحى فصل الصيف درجات الحرارة الشديدة بدأ الحجاج مناسك الحج للوقاية والتخفيف الشاي أو القهوة أعراض ضربة الشمس

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