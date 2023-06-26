دعاء يوم عرفة المستجاب مكتوب.. موعد وقفة عرفات 1444 هـ رسميا

يبحث الملايين من المسلمين دعاء يوم عرفة المستجاب مكتوب وذلك قبيل ساعات فقط من وقوف الحجيج على جبل عرفات لأداء مناسك الحج خلال الموسم الحالي 1444/2023، وذلك عقب سفر أخر رحلات بعثة الحج المصرية الأسبوع الماضي حيث يستغل الكثيرين هذا اليوم في الإكثار من الأدعية رغبة في المغفرة والعتق من النيران.

دعاء يوم عرفة المستجاب مكتوب

هناك عدة صيغ توضح دعاء يوم عرفة المستجاب مكتوب لطلب الأرزاق والطمأنينة والمغفرة والعتق من النيران وطلب متاع الدنيا والأخرة وهى كما يلي :-

اللهم في يوم وقوف الحجيج على جبل عرفات .. دبر لي امري فأنا لا احسن التدبير.. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير.

اللهم بلغنا عرفة ونحن فائزين برضوانك والعتق من نيرانك.

اللهم أغنني بحلالك عن حرامك .. وفضلك عن من سواك.. اللهم إني أسألك أن تخلصني من حقد الحاقدين .. ومكر الماكرين.. وبارك لي فيما رزقتني به يا أرحم الرحمين يارب العالمين.

أدعية يوم عرفة

اللهم إني أسألك بموجبات رحمتك وعزائم مغفرتك.. والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم.. والفوز بالجنة والنجاة من النار.

اللهم أهدني فيمن هديت .. وتولني فيمن تولت .. وبارك لي فيما أعطيت.. وقني وأصرف عني برحمتك شر ما قضيت.. إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك.. أنه لا يذل من واليت ولا يعو من عاديت.. تبارك ربنا وتعاليت.

اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة .. وأهلي ومالي .. اللهم استر عوراتي وأمن روعاتي .. اللهم أحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي.. ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن اغتال من تحتي.

موعد وقفة عرفات 1444 هـ

يقف حجاج بيت الله الحرام على جبل عرفات لأداء مناسك الحج خلال الموسم الحالي 1444 - 2023 غدا الثلاثاء التاسع من شهر ذي الحجة 1444 الموافق 27 يونيو 2023 وفقا لاستطلاع الهلال الشرعي بمعرفة المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية حيث تعد الجهة المنوطة بالإشراف على موسم الحج ويتبعها باقي الدول في مختلف بقاع الأرض.

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