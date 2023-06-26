لو فاتك الترند| يوم عرفة الأعلى بحثًا وإجازة عيد الأضحى تتصدر الترند

مجموعة من الأخبار تصدرت الترند عبر محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، والتي تنوعت بين السياسية والفنية والاجتماعية والرياضية، ونقدم لكم أبرز الأخبار من خلال نشرة "لو فاتك الترند":

موعد بداية إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص 2023 وعدد أيامها

ازداد معدل البحث بمحرك "جوجل" الشهير خلال الساعات الماضية حول إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص عام 2023، وذلك بالتزامن مع بداية الإجازات رسميًا غدًا الثلاثاء، وأول أيام عيد الأضحى الأربعاء، لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

دعاء يوم عرفة مكتوب وفضل المناجاة فى ركن الحج الأكبر لعام 2023

يستعد المسلمون حول العالم للاحتفال بركن الحج الأكبر "يوم عرفة"، الذي يبدأ فجر اليوم التاسع من ذي الحجة 1444، الموافق الثلاثاء 27 يونيو 2023، وتستمر بركات ذلك اليوم حتى غروب الشمس، من خلال تجهيز دعاء يوم عرفة تيمنًا بصحابة رسول الله، صلى الله عليه وسلم، الذين كانوا يجهزون دعواتهم لهذا اليوم، لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 26 يونيو 2023 مقابل الجنيه فى البنوك

مع بدء موسم الحج، وإقبال الكثير من معتمري بيت الله على المملكة العربية السعودية، يسعى الكثير إلى معرفة سعر الريال السعودي اليوم الإثنين، 26 يونيو 2023، في البنوك المصرية عبر "جوجل"، حيث استقرت أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم، في داخل البنوك الحكومية والبنوك الخاصة العاملة بمصر، وسجل منذ الصباح سعر الريال السعودي أمام سعر الجنيه بداخل البنك المركزي المصري، لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

بدء توافد ضيوف الرحمن لمشعر منى استعدادًا للوقوف على عرفات

بدأ ضيوف الرحمن، اليوم الإثنين، قضاء يوم التروية في مشعر "منى" استعدادًا للوقوف بصعيد عرفات الطاهر غدًا الثلاثاء، الذي يعتبر ركن الحج الأعظم، ويوم التروية هو اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، وسمى بهذا الاسم لأن الناس كانوا يرتوون فيه من الماء في مكة ويخرجون به إلى منى، حيث كان معدومًا في تلك الأيام، ليكفيهم حتى اليوم الأخير من أيام الحج، لاستكمال القراءة (اضغط هنا)