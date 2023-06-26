دعاء يوم عرفة مكتوب وفضل المناجاة فى ركن الحج الأكبر لعام 2023 

يستعد المسلمون حول العالم للاحتفال بركن الحج الأكبر يوم عرفة الذي يبدأ فجر اليوم التاسع من ذي الحجة 1444 الموافق الثلاثاء 27 يونيو 2023، وتستمر بركات ذلك اليوم حتى غروب الشمس، من خلال تجهيز دعاء يوم عرفة تيمنًا بصحابة رسول الله صل الله عليه وسلم الذين كانوا يجهزون دعواتهم لهذا اليوم.

فضل دعاء يوم عرفة

وفي فضل دعاء يوم عرفة، قال أحد الصالحين: والله ما دعوت دعوة يوم عرفة وما دار عليها الحول إلا رأيتها مثل فلق الصبح.

ومن فضل يوم عرفة أنه يوم إتمام النعمة، حيث أتم الله عز وجل الدين في هذا اليوم ليتم بذلك نعمته على المسلمين، إذ قال الرسول في خطبة الوداع يوم الجمعة الموافق يوم عرفة: «الْيَومَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، وَأَتْمَمْتُ علَيْكُم نِعْمَتِي، وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسْلَامَ دِينًا».

دعاء يوم عرفة مكتوب

من الأدعية المستجابة يوم عرفة «اللهم ذا الوجه الأكرم والاسم الأعظم والعطية الجزلى أن تغفر لي وترزقني»، «أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق».

ومن دعاء يوم عرفة الوارد عن النبي صلي الله عليه وسلم «اللهم إني أسالك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسالك العفو في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي».

«اللهم يا من لا تضره الذنوب، ولا تنقصه المغفرة، اغفر لنا ما لا يضرك، وهب لنا ما لا ينقصك»، «اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقة وجله، وأوله وآخره، علانيته وسره»، «اللهم اغفر لي ذنبي، ووسع لي في داري، وبارك لي في رزقي».

اللهُمَّ أعطني إيمانًا صادقاً ويقيناً ليس بعده كفر، ورحمةً أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة.

- اللهُمَّ إِني أسألك الصبر عند القضاء، والفوز عند اللقاء، ومنازل الشهداء، وعيش السعداء، والنصر على الأعداء، ومرافقة الأنبياء.

ومن دعاء يوم عرفة قول "اللهُمَّ أنزل بك حاجتي وإن ضعف رأيي، وقصر عملي، وافتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور، ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور وفتنة القبور".

اللهُمَّ وما ضَعُفَ عنهُ رأْيِي، وقصر عنه عملي، ولم تبلغه نيَّتي وأمنيتي من خيرٍ وعدتهُ أحداً من عبادِك، أو خيرٍ أنت معطيهِ أحداً من خلقِك، فإني راغبُُ إليك فيه وأسألكهُ يا رب العالمين.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي ما مسح على مريض إلا وشفي ولا ضعيف إلا وقوي ولا مكسور إلا وجبر، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.