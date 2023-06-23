يوم المغفرة.. فضل صيام يوم عرفة والأدعية المستجابة من السنة

بدأ العد التنازلي لاستقبال يوم عرفة، وهو وقفة عيد الأضحى المبارك، واليوم الذي يسبق يوم النحر، وفيه يقف حجاج بيت الله الحرام على جبل عرفة، يذكرون الله تعالى ويتضرعون إليه بأن يغفر ذنوبهم ويعتقهم من النار، ويطلَق عليهم أهل الموقف، أي أنها سميت بذلك؛ لأن الحجيج يقفون في هذا اليوم على جبل عرفة، وهو من الأيام العظيمة المباركة عند الله وينتظرها المسلمون من العام للعام.

فضل يوم عرفة

يُعتبر يوم عرفة من أعظم الأيام عند الله تعالى، وقد روى عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: “الحجُّ عرفة”، أي أن يوم عرفة هو أعظم أركان الحج. ولليوم المبارك هذا فضل عظيم، ومن فضائل هذا اليوم

مغفرة الذنوب: يوم عرفة يعتبر فرصة عظيمة لمغفرة الذنوب والتوبة إلى الله. فقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “ما من يومٍ أكثر من أن يعتق اللهُ فيه عبدًا من النارِ من يومِ عرفة”، لذا يحرص المسلمون من كل بقاع الأرض على الانتظام في الطاعات والتضرع بالدعاء لنيل الرحمة والمغفرة .

فضل صيام عرفة 2023

يحرص المسلمون على صيام صيام يوم عرفة، سواء كان الحجاج على جبل عرفات أو من يعتكفون في هذا اليوم لعتق رقابهم من النار و تكفير ذنوبهم سنتين، فقد جاء الفضل في صيام هذا اليوم على أنه أحد أيام 9 من شهر ذي الحجة التي حث النبي صلى الله عليه وسلم على صيامها فعن هنيدة بن خالد رضي الله عنه عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: “كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر: أول اثنين من الشهر وخميسين”.

فضل صيام عرفة والأدعية المستجابة مكتوب

كما جاء فضل خاص لصيام يوم عرفة دون هذه التسع، حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن صيام يوم عرفة: “يكفر السنة الماضية والسنة القابلة” رواه مسلم في الصحيح، وهذا لغير الحاج وأما الحاج فلا يسن له صيام يوم عرفة لأنه يوم عيد لأهل الموقف.

أدعية مستحبة في يوم عرفة

وفقًا لما ورد عن النبي عدة أدعية يُستحب ترديدها في هذا اليوم المبارك، ومنها "اللهم في يوم عرفة قربنا إليك، ولا تجعل في قلوبنا إلا إياك، وارزقنا من يد حبيبنا شربة هنيئة، وارزقنا الفردوس الأعلى، اللهم شفع فينا القرآن، اللهم لا تردنا خائبين، اللهم ارزقنا رؤية سيدنا محمد، اللهم ارزقنا رؤية وجهك الكريم ومتعنا بالنظر إليك، اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم أجرنا من النار ومن حر النار، اللهم اكتبنا من عتقائك من النار ومن المقبولين، اللهم ارزقنا البركة في كل شيء، سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك ونشهد أن لا إله إلا أنت وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلّ اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين".