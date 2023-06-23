تعتق فيه الرقاب.. أفضل الأعمال يوم عرفة التاسع من ذى الحجة

يوم عرفة.. يحرص المسلمون في جميع أنحاء العالم على اغتنام واحد من الأيام المعلومات التي أثنى عليها الله عز وجل في القرآن الكريم وهو يوم عرفة، وذلك بالإكثار من العبادات والطاعات في هذا اليوم المبارك، فيتقربوا إلى الله بالصوم والصلاة والدعاء، ويقف الحجاج بعرفات كونه الركن الأعظم من فريضة الحج،وحرصًا من دار الإفتاء المصرية على تقديم كل ما يحتاجه المسلم لنيل فضل يوم عرفة واغتنامه على أكمل وجه، ويوم عرفة هو الموافق التاسع من ذي الحجة.

أفضل الأعمال يوم عرفة التاسع من ذي الحجة

وذكرت دار الإفتاء أفضل الأعمال يوم عرفة التاسع من ذي الحجة، أنّ صيام يوم عرفة سنَّة مؤكدة؛ حيث صامه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحثَّ عليه، واتفق الفقهاء على استحباب صوم يوم عرفة لغير الحاج، ورَوَى أَبُو قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ» أخرجه مسلم.

أفضل الأعمال يوم عرفات

وأكدت دار الإفتاء استكمالا لحديثها عن أفضل الأعمال يوم عرفة التاسع من ذي الحجة، أنّ عرفة أفضل الأيام لحديث مسلم: «مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ».

وأوضحت أنّه من المؤكد أنّ من أفضل الأعمال المستحبة في يوم عرفة هي الصلاة، مع المحافظة عليها في جماعة والتبكير إليها والإكثار من النوافل، فضلا عن الإلحاح في الدعاء والاستغفار والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم.

تعتق فيه الرقاب.. اعرف فضل يوم عرفة

وأفضل الأعمال يوم عرفة التاسع من ذي الحجة، هي حفظ الجوارح عن المحرمات أحدهم، إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للفضل ابن عباس يوم عرفة «يا ابن أخي هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له»، رواه أحمد بسند صحيح، وزاد البيهقي من «حفظ لسانه وسمعه وبصره يوم عرفة غفر له من عرفة إلى عرفة»، وكذلك من بين أفضل الأعمال يوم عرفة التاسع من ذي الحجة الإكثار من شهادة التوحيد.

دعاء مستحب في يوم عرفة

اللهم في يوم عرفة في هذه الساعة المباركة اغفر لنا واعف عنا وعن أهل عرفات واكتبنا من الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، اللهم طهر قلوبنا من كل ضيق، ويسر لنا أمورنا في كل طريق.