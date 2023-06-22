بالتزامن مع موسم الحج.. كل ماتريد معرفته عن يوم عرفة

الحج هو رحلة روحية يقوم بها المسلمون من جميع أنحاء العالم، تتضمن عددا من المناسك المتجذرة بعمق في تقاليد النبي محمد (صلى الله عليه وسلم)، عادة ما يتم الحج على مدى عدة أيام ويتضمن طقوسًا مثل ارتداء الإحرام (لباس أبيض من قطعتين)، والطواف حول الكعبة (دار العبادة المقدسة في مكة)، والجري بين تلال الصفا والمروة، الوقوف في جبل عرفات، رمزيًا رجم الشيطان في منى والتضحية بماشية إحياءً لذكرى استعداد النبي إبراهيم للتضحية بابنه.

ترمز هذه الطقوس إلى الوحدة والتواضع والخضوع لإرادة الله، حيث تجمع ملايين المسلمين من خلفيات متنوعة.

يوم عرفة هو يوم مهم في التقويم الإسلامي ويصادف اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، وهو الشهر الثاني عشر والأخير من التقويم الهجري القمري، يعتمد التقويم الإسلامي على رؤية القمر لذلك قد يختلف التاريخ الدقيق ليوم عرفة من سنة إلى أخرى بناءً على الدورة القمرية، يعتبر يوم عرفة من أقدس أيام المسلمين في جميع أنحاء العالم، وخاصة لمن يؤدون فريضة الحج في مكة المكرمة وهو جزء لا يتجزأ من الحج.

عرفات في يوم عرفة يجتمع الحجاج في سهول عرفات، وهي منطقة واسعة مفتوحة تقع على بعد حوالي 20 كيلومترًا جنوب شرق مكة المكرمة، يقضي الحجاج المسلمون يومهم كله في الدعاء والصلاة والتفكير واقفين على جبل عرفات أو جبل الرحمة ويعتبر جانبًا مهمًا من جوانب هذا اليوم حيث يُعتقد أنه المكان حيث ألقى النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) خطبة الوداع في حجه الأخير.

وتعتبر هذه الخطبة لحظة محورية في التاريخ الإسلامي لأنها تناولت مسائل الإيمان المختلفة المسؤولية الاجتماعية والإرشاد للمجتمع المسلم.

إن التجمع في عرفات يرمز إلى الوحدة والتواضع والمساواة بين جميع المسلمين أمام الله، ويعتقد أنه في هذا اليوم يغفر الله ذنوب من تاب بصدق ويرحم من يطلبها، بعد قضاء اليوم في عرفات يتوجه الحجاج إلى مزدلفة وهو موقع مهم آخر في مناسك الحج ليقضوا الليل ومن هناك يتوجهون إلى مدينة منى لطقوس رمزية لرجم الشيطان ثم يشرعون في أدائها. مناسك الحج الأخرى.