الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

أفضل الأيام المعلومات.. دعاء النبى فى يوم عرفة

يوم عرفة
يوم عرفة

يوم عرفة من الأيام التي ينتظرها المسلمون كل عام، وهو  أحد الأيام المعلومات التي أثنى الله عليها في كتابه قال الله - عز وجل-: (لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ) [سورة الحج:28]، و قال ابن عباس –رضي الله عنهما : الأيام المعلومات: “عشر ذي الحجة، لذا يحرص المسلمون على اغتنام اليوم سواء كانوا في في أماكنهم أو حجيجًا يقضونه على جبل عرفات”.

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يأتي يوم عرفة و يبدأ معه موسم سنوي يتقرب فيه المسلمون إلى الله عز وجل بكافة الطرق المختلفة، سواء كان المرء من حجاج بيت الله في هذه الأيام أم لا، وفي كل الأحوال يحاول الكثيرون ترديد أدعية يوم عرفة المختلفة، التي وردت عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، في محاولة للتقرب إلى الله عز وجل بها فضلًا عن صيام اليوم كسنة مؤكدة عن الرسول صلى الله عليه وسلم.

 

أدعية يوم عرفة بحسب دار الإفتاء

يتساءل المسلمون عن أفضل الأدعية المستحبة في يوم عرفة وفي ذلك قالت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، إن المسلم يمكن أن يدعو في يوم عرفة بأكثر من دعاء، فيمكن له أن يردد دعاء «لا إله إلا الله وحده لا شريك له».

 

وأوضحت دار الإفتاء المصرية، أنه ورد في الحديث الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «خيرُ الدُّعاءِ دعاءُ يومِ عرفةَ».

 دعاء النبي في يوم عرفة 

ويهتم الجميع بمعرفة الدعاء الذي كان يردده الرسول الكريم في هذا اليوم المبارك، الذي يعتبر احيائه المنسك الأعظم في شعيرة الحج وفيه قال الرسول: "الحج عرفة"، وكان أكثَرُ دُعاءِ النَّبيِّ يَومَ عَرَفةَ، بحسب دار الإفتاء: «لا إلهَ إلَّا اللهُ وَحْدَه، لا شَريكَ له، له المُلْكُ وله الحَمْدُ، بيَدِه الخَيرُ، وهو على كُلِّ شَيءٍ قَديرٌ، والنَّبيَّ صلَّ اللهُ عليه وسلَّم قال: «خَيرُ الدُّعاءِ دُعاءُ يَومِ عَرَفةَ، وخَيرُ ما قُلتُ أنا والنَّبيُّون من قَبلي: لا إلهَ إلَّا اللهُ وَحْدَه، لا شَريكَ له، له المُلْكُ وله الحَمْدُ، وهو على كُلِّ شَيءٍ قَديرٌ».

 

فضل يوم عرفة

وعن فضل يوم عرفة، تابعت دار الإفتاء، أن لذلك اليوم فضلا كبيرا وعظيما، بحسب ما ورد في الأحاديث النبوية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما روي عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ».

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