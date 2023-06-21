محافظ الوادي الجديد: انطلاق مبادرة "فطارك معانا يوم عرفة" لتوزيع اللحوم

انطلقت فرق بيت الزكاة والصدقات المصري اليوم الأربعاء، لبدء أولى قوافل مبادرة «فطارك معانا يوم عرفة» لتوزيع ٢ كيلو لحوم بلدية على الأسر الأكثر احتياجًا في القرى والنجوع بمعظم محافظات الجمهورية، على أن يتم بدء التوزيع في محافظات الوجه القبلي بدءًا من غد الخميس.

وأكد اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أن المبادرة تأتي تكليلًا للتعاون المثمر مع بيت الزكاة والصدقات المصري، مشيرًا إلى الدعم المتواصل الذي تتلقاه المحافظة نتاجًا لهذا التعاون في دعم الأسر الأكثر احتياجًا وتخفيف العبء عن الحالات المستحقة من خلال توفير المساعدات الغذائية والعينية.

وأعرب الزملوط، عن خالص شكره وتقديره لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، لدعمه إطلاق مبادرة «فطارك معانا يوم عرفة» من المحافظة لأول مرة، لتوزيع اللحوم للأسر المستحقة على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق لتوفير العجول اللازمة للمبادرة من مربّي الثروة الحيوانية بالمحافظة؛ لتنشيط السوق المحلي ودعم المربين.

وأكد محمد منير العديسي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد، أن مبادرة "فطارك معانا يوم عرفة" لبيت الزكاة والصدقات المصري، تستهدف الوصول بلحوم الصدقات قبل عيد الأضحى المبارك، إلى كل الأسر الأكثر احتياجًا في محافظات الجمهورية وبخاصة القرى الأكثر احتياجًا؛ لكي تحقق الغاية من المبادرة، وهي إدخال الفرحة على الأسر قبل العيد.

وأوضح العديسي، أن خطة عمل بيت الزكاة لشراء وذبح عجول مبادرة "فرّح أسرة قبل العيد"، لهذا العام تتم بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد، على أن يجري توزيع لحوم 80 عجل على مستوى الجمهورية من خلال قوائم بيانات معتمدة وذلك بعد إجراء أبحاث ميدانية عليهم للتأكد من أحقيتهم

وأوضح العديسي أن كل هذه الجهود تأتي متواكبة مع ما تقدمه مبادرة "فطارك معانا يوم عرفة" من خدمات إنسانية جليلة لأبناء المجتمع المصري، وتقديم كل أوجه الرعاية المختلفة بالتعاون مع المجتمع المدني.