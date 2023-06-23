الجمعة 23 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

فضل صيام يوم عرفة 2023 وموعده

صيام يوم عرفة
صيام يوم عرفة

فضل صيام يوم عرفة 2023.. سؤال يدور في ذهن الكثير من المواطنين بالتزامن مع بدء شهر ذي الحجة منذ أيام، وأعلنت دار الإفتاء المصرية عن رؤية هلال شهر ذي الحجة، منوها أن اليوم هو خامس أيام شهر ذي الحجة.

فضل صيام يوم عرفة 2023

وتستعرض “الدستور” فضل صيام يوم عرفة 2023، وموعد صيامه، وأجمل ما قيل عن يوم عرفة.

 فضل صيام يوم عرفة

واليوم التاسع لصيام شهر ذي الحجة هو صيام “يوم عرفة”، وهو بكون سنة فعلية فعلها النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، وسنة قولية حيث أن حث عليها النبي (صلى الله عليه وسلم)، فقد روى أبوقتادة (رضي الله تعالى عنه) أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: 

  • «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ» أخرجه مسلم.

وصيام يوم عرفة للشخص غير الحاج سنة، فصيام اليوم التاسع من شهر ذي الحجة سيكفر سنة ماضية وسنة مستقبلة كما قد ورد في الحديث النبوي.

متى صيام يوم عرفة 2023؟

وحول موعد صيام يوم عرفة 2023؟، قامن دار الإفتاء بالتأكيد أن يوم عرفة سوف يوافق يوم الثلاثاء 27 من يونيو 2023، على أن سيصوم غير الحجاج يوم عرفة؛ حيث أن صامه النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وحث عليه، وقد اتفق كافة الفقهاء على استحباب صوم ييوم عرفة لغير الحاج، ورَوَى أَبُو قَتَادَةَ (رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ) أَنَّ النَّبِيَّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) قَالَ: 

  • «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ» أخرجه مسلم، مؤكدة على أنه من أفضل الأيام؛ لحديث مسلم: «مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ».

ولاسيما أن يوم عرفة سيتزامن في موعد هجري ثابت سينتظره جميع المسلمون من العام للعام وذلك يكون في يوم 9 من شهر ذي الحجة.

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أجمل ما قيل عن يوم عرفة

  • يوم مباهاة
  • خير الدعاء في عرفة
  • العتق من النار في عرفة
  • التهليل والتكبير في عرفة
  • العمل الصالح في عرفة
  • عرفة يغيظ الشيطان
  • اليوم المشهود والوتر
  • يوم عيد
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