ارتفعت معدلات البحث عن إجابة التساؤل “كم يوم باقي على عيد الأضحى 2023؟”، عبر محركات البحث المختلفة للاستعداد للاحتفال بعيد الأضحى المبارك.



كم يوم باقي على عيد الأضحى 2023؟



نجيب في التقرير التالي عن سؤالكم المطروح عن كم يوم باقي على عيد الأضحى 2023، وعدد أيام الإجازة للقطاعين العام والخاص.



يكون أول أيام عيد الأضحى المبارك، الأربعاء الموافق 28 يونيو 2023، وموعد وقفة عرفة يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023، وبذلك يتبقى على عيد الأضحى 6أيام.



إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع العام



تبدأ إجازة عيد الأضحى من الثلاثاء 27 يونيو وحتى الإثنين 3 يوليو 2023، وهي إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذكرى ثورة 30 يونيو.



الثلاثاء 27 يونيو 2023 وقفة عرفة

الأربعاء 28 يونيو 2023 أول أيام عيد الأضحى

الخميس 29 يونيو 2023 ثاني أيام عيد الأضحى

الجمعة 30 يونيو 2023 ثالث أيام عيد الأضحى

السبت 1 يوليو 2023 رابع أيام عيد الأضحى



إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الخاص



حددت وزارة العمل إجازة عيد الأضحى من يوم الثلاثاء 27 يونيو الجاري حتى الأحد 2 يوليو إجازة رسمية مدفوعة الاجر للعاملين في القطاع الخاص، مع استمرار أعمال الامتحانات في المدارس الخاصة وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطات المختصة، وهي إجازة بمناسبة عيد الأضحى وذكرى ثورة 30 يونيو.

