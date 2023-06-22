الخميس 22 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

كم يوم باقي على عيد الأضحى 2023؟

عيد الأضحى
عيد الأضحى

ارتفعت معدلات البحث عن إجابة التساؤل “كم يوم باقي على عيد الأضحى 2023؟”، عبر محركات البحث المختلفة للاستعداد للاحتفال بعيد الأضحى المبارك.
 

كم يوم باقي على عيد الأضحى 2023؟
 

نجيب في التقرير التالي عن سؤالكم المطروح عن كم يوم باقي على عيد الأضحى 2023، وعدد أيام الإجازة للقطاعين العام والخاص.
 

يكون أول أيام عيد الأضحى المبارك، الأربعاء الموافق 28 يونيو 2023، وموعد وقفة عرفة يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023، وبذلك يتبقى على عيد الأضحى 6أيام.
 

رسائل تهنئة عيد الأضحى 2023

عدد أيام إجازة عيد الأضحى المبارك 2023 للعاملين بالقطاع الخاص والبورصة

 

إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع العام 
 

تبدأ إجازة عيد الأضحى من الثلاثاء 27 يونيو وحتى الإثنين 3 يوليو 2023، وهي إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذكرى ثورة 30 يونيو. 
 

الثلاثاء 27 يونيو 2023  وقفة عرفة 

الأربعاء 28 يونيو 2023 أول أيام عيد الأضحى 

الخميس 29 يونيو 2023 ثاني أيام عيد الأضحى 

الجمعة 30 يونيو 2023 ثالث أيام عيد الأضحى 

السبت 1 يوليو 2023 رابع أيام عيد الأضحى 
 

إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الخاص 
 

حددت وزارة العمل إجازة عيد الأضحى من يوم الثلاثاء  27 يونيو الجاري حتى الأحد 2 يوليو إجازة رسمية مدفوعة الاجر للعاملين في القطاع الخاص، مع استمرار أعمال الامتحانات في المدارس الخاصة وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطات المختصة، وهي إجازة بمناسبة عيد الأضحى وذكرى ثورة 30 يونيو.
 

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توقيت صلاة عيد الأضحى 2023 فى محافظة الإسماعيلية

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