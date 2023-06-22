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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

رسائل تهنئة عيد الأضحى 2023

عيد الأضحى
عيد الأضحى

زاد البحث عن رسائل تهنئة عيد الأضحى 2023 مع اقتراب حلوله والذي يكون موعده الأربعاء القادم ٢٨ يونيو ٢٠٢٣.

رسائل تهنئة عيد الأضحى 2023

نرشح لكم في السطور التالية عدد من رسائل تهنئة عيد الأضحى 2023 كي ترسلونها للاقارب والأصدقاء والاحتفال معهم بعيد الأضحى المبارك.

للعيد بهجة لا تكتمل إلا بوجودكم. كل عام والأمة الإسلامية بخير.

اقترب عيد الأضحى المبارك وخيالك وطيفك قريب مني كل عام وأنت الأقرب لربك ولطاعته عيد أضحى سعيد.

يا من أحببناهم في الله.. ورجونا وصلهم. كل عام وأنتم بخير وعيد سعيد.

يا أغلى الأصدقاء جهزت عقد ألماس لأهديه لأحلى الناس كل عام وأنت صديقي الصدوق.

جَعل الله فجر يوم عرفة لكم نور وظهره سرور وعصره استبشار ومغربه غفران وجعل لك دعوة لا ترد، ووهبك رزق لا يُعد، وفتح لك باب في الجنة لا يُسد.

مع إحرام المُحرمين وتلبية الملبين وثبات المتقين وتضرع العاكفين ودموع الواقفين، وهدى المضحين، وعزة المخلصين، ومغفرة رب رحيم.. أهنيك بـ عيد الأضحى العظيم.

سلة ورود وعود يفوح منها أحلى الكلمات لتصل اليك صديقي كل عام وأنت بخير.

كل عام وأنت بجانبي أفضل صديق كل عام وأنت لدي أعز رفيق حمدًا للّه على رزقي إياك يا صديق العمر وكل عام وأنت بخير.

نسأل الله لنا ولأهل عرفة.. ذنباً مَغفوراً، وعملاً مقبولاً، ودعاءً مُجاباً، وعيداً مباركاً.

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أدام الله لكم الأعياد دُهوراً وألبسكم من تقواه نوراً.

دعوت لك مثل الحجيج في دعواتهم بالرحمة وتقبل الأعمال كل عام وأنت بخير وعيد سعيد.

مع قدوم عيد الأضحى دعوت لك بصلاح الأحوال ودوام النعم والسير للفوز بالجنة والبعد عن النار.

جعل الله عيدكم سعادة لا تنتهي بأعمال قُبلت وذنوب مُحيت ودرجات رُفعت ورقاب عُتقت "عيدكم خير ورحمة".

بمشاعر تلامس عنان السماء حبًا، وودًا، واحترامًا، وتقديرًا أهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك.

أتقدم بمناسبة عيد الأضحى السعيد بأسمى معانِ التهاني والمباركات إلى عموم الأمة الإسلامية كلها، أدام الله عزكم وبارك في عيدكم وكل عام وأنتم بخير.

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بالتزامن مع موسم الحج.. كل ماتريد معرفته عن يوم عرفة

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دعاء يوم عرفة وفضل صيام التاسع من ذي الحجة

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