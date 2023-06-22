الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بدء تشغيل قطارات إضافية بمناسبة عيد الأضحى.. تعرف على المواعيد

قطار
قطار

تبدأ هيئة السكة الحديد، اليوم الخميس 22 يونيو 2023 فى تشغيل القطارات الإضافية بالتزامن مع قرب إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك حتى يوم 8 يوليو المقبل، وذلك لاستيعاب أعداد المسافرين لمحافظات الصعيد بالوجه القبلي في فترة إجازة عيد الأضحى 2023

مواعيد القطارات الإضافية خلال عيد الأضحى 

تشغيل قطار تالجو رقم 2040 القاهرة – الأقصر، على أن يقوم 8:40 مساءً ويصل 5:10 صباحًا.

تشغيل قطار درجة ثالثة مكيف برقم 1942 من القاهرة حتى أسوان، على أن يقوم 10:40 مساءً ويصل 11:50 صباحًا.

تشغيل  قطار درجة ثالثة مكيف برقم 2204 من القاهرة حتى أسوان، على أن يقوم 10:20 صباحًا ويصل 11:05 مساءً.

تشغيل قطار درجة ثالثة مكيف برقم 2205 من أسوان حتى القاهرة، على أن يقوم 10:15 صباحًا ويصل 10:40 مساءً.

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