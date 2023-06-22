الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

استعدادًا لعيد الأضحى.. بونات دعم غذائية لأهالي دمياط

محافظ دمياط
محافظ دمياط

التقت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بمكتبها اليوم، الوفد المكلف من علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري وعبدالحميد الشابوري، رئيس منطقة شرق الدلتا بالبنك، حيث ضم كلا من المهندس أسامة حلمي، رئيس قطاع البنك الزراعي المصري بدمياط وبورسعيد، وعلى الخضرجي مدير عام الإدارة العامة للتجزئة المصرفية بمنطقة شرق الدلتا وأحمد صبح، مدير إدارة التجزئة المصرفية بقطاع الدقهلية.

وتناول اللقاء، الإعلان عن إطلاق مبادرة لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وذلك في إطار الدور المجتمعى للبنك وفي ضوء الشراكة مع وزارة التموين وتزامنًا مع حلول عيد الأضحى المبارك، حيث سيتم دعم المحافظة ببونات لشراء المواد الغذائية واللحوم من الجمعيات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين.

فيما أشادت محافظ دمياط، بتلك المبادرة، وذلك لخدمة المجتمع وأبناء المحافظة، لافتة إلى أن المحافظة حريصة على تحقيق التعاون مع البنك للوصول إلى المستهدفين وتقديم الدعم اللازم لهم، مشيرة إلى أنه سيتم التنسيق بين الجانبين لتوزيعهم على الفئات المستحقة.

وعلى جانب آخر ، بحثت الدكتورة منال عوض، مع ممثلي البنك آلية تحقيق الشراكة لخدمة أهالي القرى المدرجة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتقديم الدعم اللازم لهم بالجوانب المختلفة، معربة عن تطلعها إلى تحقيق المزيد من التعاون بمختلف المجالات لتعزيز الجهود المبذولة لخدمة المجتمع.

محافظ دمياط البنك الزراعي دمياط منال عوض بونات

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