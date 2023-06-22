الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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توقيت صلاة عيد الأضحى 2023 فى محافظة الإسماعيلية

صلاة عيد الأضحى
صلاة عيد الأضحى

يزداد البحث عن موعد صلاة عيد الأضحى في كل محافظة ومنها البحث عن توقيت صلاة عيد الأضحى 2023 فى محافظة الإسماعلية.

توقيت صلاة عيد الأضحى 2023 فى محافظة الإسماعيلية

نوضح في هذا التقرير توقيت صلاة عيد الأضحى 2023 فى محافظة الإسماعيلية وعدد من المحافظات الأخرى.

أول ايام عيد الأضحى المبارك هو الأربعاء ٢٧ يونيو ٢٠٢٣.

توقيت صلاة عيد الأضحى 2023 فى محافظة الإسماعيلية في تمام الساعة 6:16 
 توقيت صلاة عيد الأضحى في محافظة القاهرة 6:21

توقيت صلاة عيد الأضحى في محافظة الإسكندرية 6:24

توقيت  صلاة عيد الأضحى في محافظة بورسعيد 6:14 

توقيت صلاة عيد الأضحى في  السويس 6:16

توقيت صلاة عيد الأضحى في طنطا 6:20

توقيت صلاة عيد الأضحى في الزقازيق 6:19

توقيت صلاة عيد الأضحى في أسيوط 6:28

توقيت صلاة عيد الأضحى في أسوان 6:28

توقيت صلاة عيد الأضحى في الفيوم 6:25

توقيت  صلاة عيد الأضحى في مرسى مطروح 6:34

توقيت  صلاة عيد  الأضحى  في السلوم 6:42

توقيت  صلاة عيد  الأضحى في دمياط 6:16

توقيت  صلاة عيد الأضحى  في الغردقة 6:18

توقيت  صلاة عيد  الأضحى  في الخارجة 6:36

توقيت صلاة عيد  الأضحى في المنيا 6:28
 

تخصيص 1523 ساحة ومسجدًا لأداء صلاة عيد الأضحى فى الفيوم

موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2023 في مصر بجميع المحافظات

 

إجازة عيد الأضحى المبارك 2023 

تبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك للقطاع العام من الثلاثاء  ٢٧ يونيو ٢٠٢٣ وهو وقفة عرفة وتنتهي الاثنين ٣ يوليو ٢٠٢٣ وذلك وفق ما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وتكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذكرى ثورة 30 يونيو. 

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وزارة العمل: إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص من الثلاثاء وحتى الأحد

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عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2023 للعاملين بالقطاع الخاص

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