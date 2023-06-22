تخصيص 1523 ساحة ومسجدًا لأداء صلاة عيد الأضحى فى الفيوم

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، خطة استعدادات مختلف الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مؤكدًا على رفع درجة التأهب إلى الدرجة القصوى بجميع مديريات الخدمات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى، موجهًا بتكثيف الحملات على المواقف والطرق والمزارات السياحية والأسواق، والتواجد الميداني لكافة القيادات التنفيذية، لتحقيق الاستجابة السريعة والتعامل الفوري مع مشكلات المواطنين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع، الذي عقد بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبدالفتاح تمام، سكرتير عام محافظة الفيوم، والدكتور محمد التوني، معاون المحافظ، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، ووكلاء الوزارة، ورؤساء مجالس المدن، ومديري المديريات الخدمية، والمتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة.

وتناول الاجتماع، بحث استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وخطة كل قطاع من القطاعات خلال فترة أيام العيد وما قبلها، للتأكد من الجاهزية والتأهب إلى الدرجة القصوى، والجدية فى العمل واليقظة التامة، من خلال اللجان المشكلة في كل قطاع من القطاعات على حدة، للتعامل الفوري مع أي أحداث قد تطرأ، والاستجابة بشكل عاجل لشكاوى المواطنين، من خلال غرف العمليات بكل مركز من مراكز المحافظة بالتعاون مع غرفة العمليات المركزية بديوان عام محافظة الفيوم.

وفي بداية الاجتماع، قدم محافظ الفيوم التهنئة لأبناء المحافظة، وجميع الأجهزة بقرب عيد الأضحى المبارك، موجهًا رؤساء مجالس المدن بالتنسيق مع مسئولي الطب البيطري، والصحة، والتموين، والأوقاف، وجهاز حماية المستهلك، وهيئة سلامة الغذاء، والمتابعة الميدانية، والمواقف، والسياحة، والبيئة، وكافة الجهات ذات الصلة، لتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على محال الجزارة والطرق والمواقف، والمرور الدوري للجان المعنية لإحكام السيطرة، وتوفير الأجواء المناسبة للمواطنين لقضاء أيام العيد في سعادة وطمأنينة.

كما وجه المحافظ، بتكثيف عمل اللجان المعنية بالمرور على المزارات والمنشآت السياحية والمتنزهات الترفيهية، لمراجعة الإجراءات الوقائية والاحترازية بها، حفاظًا على الصحة العامة، وتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على الشوادر ومنافذ بيع اللحوم، وأسواق الخضار والفاكهة، ومراجعة مخازن المواد الغذائية بشتى مراكز المحافظة، وذلك بالتنسيق بين مسئولي مجالس المدن والجهات ذات الصلة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي يتم رصدها.

وأكد محافظ الفيوم، تطبيق الضوابط التى أقرتها وزارة الأوقاف فيما يتعلق بصلاة عيد الأضحى بالساحات والمساجد، بالتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، مشددًا على المتابعة المستمرة من رؤساء المدن ومسئولي مديرية الأوقاف لجميع الإجراءات المنظمة لذلك، وفي هذا الشأن أوضح ممثل مديرية الأوقاف بالفيوم، أنه تم تخصيص 1523 ساحةً ومسجدًا لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، بواقع عدد 1439 مسجدًا، وعدد 84 ساحةً، ووجه محافظ الفيوم بتكثيف عمليات النظافة بنطاق الساحات والمساجد المخصصة لصلاة عيد الأضحى المبارك.