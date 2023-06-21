موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2023 في مصر بجميع المحافظات
أيام معدودة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، وتبدأ استعدادات المواطنين بشراء الأضاحي ويزداد التساؤل عن موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2023 في محافظات مصر عبر جوجل، لتأدية الصلاة في وقتها، وتبادل التهاني والمباركات.
موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2023 في مصر
وتستعرض “الدستور” في هذا التقرير موعد صلاة عيد الاضحى في محافظات مصر 2023، والإجازات الرسمية في شهر يونيو، موعد وقفة عرفات في مصر.
ذلك عقب أن قامت دار الإفتاء المصرية بالإعلان أن يوم الاثنين الموافق يوم 19 في شهر يونيو 2023، يكون هو أول أيام ذي الحجة لعام 1444هـ، وأن يكون يومَ الثلاثاء الموافق 26 في شهر يونيو 2023 م هو اليوم التاسعُ من شهر ذي الحجة وهو يومُ عرفة، وأن سيكون يومَ الأربعاء الموافقَ 28 في شهر يونيو 2023 م هو اليوم العاشرُ من شهر ذي الحجة وهو يعد أول أيام عيد الأضحى المبارك.
موعد صلاة عيد الأضحى 2023 جميع المحافظات
- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 بمحافظة القاهرة في تمام الساعة 5:47 صباحًا.
- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 بمحافظة الإسكندرية في تمام الساعة 5:51 صباحًا.
- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 بمحافظة الجيزة في تمام الساعة 5:47 صباحًا.
- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 بمحافظة بورسعيد في تمام الساعة 5:42 صباحًا.
- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 بمحافظة السويس في تمام الساعة 5:42 صباحًا.
- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في محافظة أسوان في تمام الساعة 6:28 صباحًا.
- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في محافظة قنا بتمام الساعة 6:24 صباحًا.
الإجازات الرسمية في شهر يونيو
- الجمعة 16 يونيو 2023
- السبت 17 يونيو 2023
- يوم الجمعة 23 يونيو 2023
- السبت 24 يونيو 2023
- يوم الجمعة 30 يونيو 2023
موعد وقفة عرفات في مصر
- يوم الثلاثاء الموافق 27 من يونيو 2023، سيوافق يوم عرفة 2023.
- يوم الأربعاء 28 من يونيو 2023، سيوافق أول أيام إجازة عيد الأضحى لعام 2023.
- يوم الخميس 29 من يونيو 2023، سيوافق ثاني أيام إجازة عيد الأضحى 2023.
- يوم الجمعة 30 من يونيو 2023، سيوافق ثالث أيام إجازة عيد الأضحى 2023.
- يوم السبت 1 من يوليو 2023، سيوافق رابع أيام إجازة عيد الأضحى لعام 2023.