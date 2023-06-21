موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2023 في مصر بجميع المحافظات

أيام معدودة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، وتبدأ استعدادات المواطنين بشراء الأضاحي ويزداد التساؤل عن موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2023 في محافظات مصر عبر جوجل، لتأدية الصلاة في وقتها، وتبادل التهاني والمباركات.

موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2023 في مصر

وتستعرض “الدستور” في هذا التقرير موعد صلاة عيد الاضحى في محافظات مصر 2023، والإجازات الرسمية في شهر يونيو، موعد وقفة عرفات في مصر.

ذلك عقب أن قامت دار الإفتاء المصرية بالإعلان أن يوم الاثنين الموافق يوم 19 في شهر يونيو 2023، يكون هو أول أيام ذي الحجة لعام 1444هـ، وأن يكون يومَ الثلاثاء الموافق 26 في شهر يونيو 2023 م هو اليوم التاسعُ من شهر ذي الحجة وهو يومُ عرفة، وأن سيكون يومَ الأربعاء الموافقَ 28 في شهر يونيو 2023 م هو اليوم العاشرُ من شهر ذي الحجة وهو يعد أول أيام عيد الأضحى المبارك.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 جميع المحافظات

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 بمحافظة القاهرة في تمام الساعة 5:47 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 بمحافظة الإسكندرية في تمام الساعة 5:51 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 بمحافظة الجيزة في تمام الساعة 5:47 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 بمحافظة بورسعيد في تمام الساعة 5:42 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 بمحافظة السويس في تمام الساعة 5:42 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في محافظة أسوان في تمام الساعة 6:28 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في محافظة قنا بتمام الساعة 6:24 صباحًا.

الإجازات الرسمية في شهر يونيو

الجمعة 16 يونيو 2023

السبت 17 يونيو 2023

يوم الجمعة 23 يونيو 2023

السبت 24 يونيو 2023

يوم الجمعة 30 يونيو 2023

موعد وقفة عرفات في مصر