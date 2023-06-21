وزير التنمية المحلية: توفير اللحوم للمواطنين بأسعار مناسبة خلال عيد الأضحى

"سند الخير"..

وجّه وزير التنمية المحلية، اللواء هشام آمنة، باستمرار مبادرة «سند الخير» التى أطلقتها الوزارة لتوفير اللحوم والسلع الأساسية بالمحافظات بأسعار مناسبة للمواطنين، خلال أيام عيد الأضحى، خاصة في القرى الأكثر احتياجًا والأحياء الشعبية والوصول إلى المواطنين البسطاء لسد احتياجاتهم بأسعار مخفضة.

وشدد وزير التنمية المحلية على المحافظين بمتابعة توفير السلع الأساسية اللازمة للمواطنين خلال عيد الأضحى المبارك بالكميات والأسعار المناسبة، مع التأكيد على استمرار فتح المعارض والشوادر والمنافذ الثابتة والمتحركة لبيع السلع الغذائية بكل المحافظات، والتزام التجار بتوفير السلع بجودة عالية وسعر مناسب، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين، إضافة إلى التعاون مع المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والقطاع الخاص لتلبية احتياجات المواطنين.

وأصدر وزير التنمية المحلية تكليفات للأجهزة التنفيذية بالمحافظات، وعلى رأسها مديريات التموين، بالقيام بحملات يومية على المخابز والمحلات والأسواق للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للمواطنين حرصًا على صحتهم وسلامتهم وكذا محطات الوقود لضبط أي مخالفات.

كما شدد آمنة، على المحافظات بالتنسيق مع الأجهزة المعنية والمرور اليومي طوال أيام العيد لرصد أية حالات للتعدي على الأراضي الزراعية بالتبوير أو البناء وإزالة المخالفات فور وقوعها بالتعاون مع مديريات الأمن واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وطالب اللواء هشام آمنة بتكثيف حملات النظافة العامة واتخاذ إجراءات التخلص الآمن من مخلفات الذبائح، وتحرير محاضر بيئية للمخالفين، ورفع تراكمات القمامة أولًا بأول للحفاظ على صحة المواطنين وخاصة في المناطق المحيطة بدور العبادة والشوارع المؤدية إليها، مع الالتزام بالهوية البصرية والشكل الجمالي والحضاري للمحافظات.

ووجّه اللواء هشام آمنة، بالتأكد من جاهزية الحدائق العامة والمتنزهات لاستقبال المواطنين، وتشكيل لجان من المحافظة وممثلين من وزارة الري وشرطة المسطحات المائية والنهرية والبحرية للمرور على كل المراسي والعائمات بأنواعها، ومراجعة صحة التراخيص والسلامة الإنشائية والتحميل، مع الالتزام بتعيين أفراد إنقاذ على الشواطئ التي يتم استخدامها.

ودعا الوزير المواطنين للإبلاغ عن أي شكاوى أو مخالفات خلال فترة عيد الأضحى من خلال مبادرة الوزارة (صوتك مسموع)، لتلقى شكاوى المواطنين عن أي نقص سلع أو خدمات على www.facebook.com/sotakmasmw وعلى الخط الساخن 15330 وعن طريق الواتس آب على رقم 01150606783.