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الأحد 25 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رمضان عبدالمعز يكشف فضل يوم عرفة ومعنى الكمال والتمام فيه (فيديو)

رمضان عبدالمعز
رمضان عبدالمعز

كشف الداعية الإسلامي الشيخ رمضان عبدالمعز، فضل يوم عرفة مؤكدًا أنه يوم ربنا أقسم به في كتابه في قوله تعالى "وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ"، فالشاهد هو يوم الجمعة والمشهود هو يوم عرفة.

وأضاف "عبد المعز" خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية dmc، أن  يوم عرفة يباهي الله بأهل الأرض أهل السماء، فيوم عرفة هو يوم العتق من النار مستدلا بقول النبي عليه السلام: "مامن يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبد من النار من يوم عرفة".

 يوم عرفة هو يوم الكمال والتمام

وتابع أن يوم عرفة هو يوم الكمال والتمام، مشيرًا إلى أن عمر بن الخطاب، قال إن رجلًا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرأونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدًا.. قال: أي آية؟ فقال :"الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْأِسْلامَ دِيناً"، وذلك لكونها نزلت يوم عرفة فهو يوم عيد فالنبي قال "إن يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى هي عيد المسلمين".

رمضان عبدالمعز فضل يوم عرفة يوم عرفة الكمال والتمام العتق من النار

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