فضل صيام يوم عرفة 1444هـ .. وصيغة التلبية

زاد البحث عن فضل صيام يوم عرفة الوارد في الأحاديث النبوية والسنة عبر المنصات الإلكترونية وموقع جوجل البحثي خلال العشر الأوائل من شهر ذي الحجة 1444 هـ حيث تعد من أفضل الأيام عند الله سبحانه وتعالي حيث يقف حجاج بيت الله الحرام على جبل عرفات رغبين في المغفرة والعتق من النيران.

فضل صيام يوم عرفة 1444 هـ

يحرص الملايين من المسليمن من غير الحجاج على صيام وقفة عرفات من كل عام وذلك وفقا لقول رسول الله صلوات الله عليه وسلم (صيام يوم عرفة يكفر سنة قبله وسنة بعده) بالإضافة إلى ذلك أن يوم عرفات في شهر ذي الحجة وهو أحد الأشهر الحرم التي كان يتجنب فيها العرب القتال.

فيما نهى الرسول صلوات الله عليه وسلم صوم الحجاج في يوم عرفة حيث حجاج صل الله عليه وسلم مفطرا في هذا اليوم للتخفيف على الحجاج مظرا لارتفاع درجات الحرارة في المملكة العربية السعودية.

صيغة تلبية يوم عرفة 1444/2023

أوضحت دار الإفتاء المصرية صيغة تلبية وقفة عرفات الواردة عن رسول الله صل الله عليه وسلم والتي يجب أن يكررها المسلمين من حجاج بيت الله الحرام وغيرهم يوم عرفات وهى كما يلي :- " لبيك اللهم لبيك.. لبيك لا شريك لك لبيك.. إن الحمد والنعمة لك والملك.. لا شريك لك.. لبيك اللهم لبيك.. لبيك لا شريك لك لبيك.. إن الحمد والنعمة لك والملك.. لا شريك لك).

وأكدت الإفتاء أن التلبية بصيغتها السابقة يرددها الحاج والمعتمر بعد الإحرام إلى أن يدخل مكة ويرى بيت الله الحرام .. وذلك وفقا لقول رسول الله صل الله عليه وسلم ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه أو عن شماله من حجر أو شجر أو مدار حتى تنقطع الأرض من ها هنا و ها هنا.

ووفقا للسنة النبوية يجب على الملبي أن يتوسط علة صوت بالتلبية ويكررها كل مرة ثلاث مرات على الأقل متتالية ويسن موالاة التلبية فلا تنقطع بكلام ولا غيره حتى يفرغ من المرات الثلاثة ويستحب الدعاء بعد التلبية.

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