مع قرب موعد عيد الأضحى المبارك يحرص جميع المسلمين على معرفة صيغة تكبيرات عيد الأضحى ومتى تبدأ عبر جوجل، وذلك بالتزامن مع إعلان دار الإفتاء المصرية نتيجة رؤية هلال ذي الحجة وميعاد أول أيام عيد الأضحى 2023.

صيغة تكبيرات عيد الأضحى ومتى تبدأ

وفي السطور التالية، تستعرض «الدستور»، صيغة تكبيرات عيد الأضحى المبارك 2023 وكيفية صلاة العيد، متى يبدأ التكبير في عيد الاضحى ومتى ينتهي.

ما هي تكبيرات صلاة عيد الأضحى

تأتي صيغة تكبيرات عيد الأضحى المبارك 2023 كاملة كالتالي:

تكبيرات عيد الأضحى لبيك اللهم لبيك

“الله أكبر”، “الله أكبر”، “الله أكبر”، “لا إله إلا الله”، “الله أكبر”، “الله أكبر”، “ولله الحمد”، “الله أكبر كبيرًا”، “والحمد لله كثيرًا”، “وسبحان الله بكرة وأصيلا”، “لا إله إلا الله وحده”، “صدق وعده”، “ونصر عبده، وأعز جنده”، “وهزم الأحزاب وحده"، ”لا إله إلا الله"، “ولا نعبدإلا إيَّاهُ”، “مُخْلِصِين له الدين ولو كره الكافرون”، “اللهم صل على سيدنا محمد”، “وعلى آل سيدنا محمد”، “وعلى أصحاب سيدنا محمد”، "وعلى أنصار سيدنا محمد"، "وعلى أزواج سيدنا محمد"، "وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا".

وتعد صيغ تكبيرات عيد الأضحى 2023 تكون شرعية صحيحة ووصفها الإمام الشافعي (رضي الله عنه) بالحُسْن، فمن ادعى أن تكون صيغة تكبيرات عيد الأضحى لعام 2023 المشهورة هي بدعة فهو إلى البدعة أقرب؛ حيث أن تحجَّر واسعًا وضيَّق ما وسعه الله (تعالى) ورسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) وقيد المطلق بلا دليل، وسيسعنا في ذلك ما وسع سلفنا الصالح من استحسان لصيغة تكبيرات عيد الأضحى لعام 2023 وقبولها وجريان عادة الناس عليها بما سيوافق الشرع الشريف ولا سيخالفه، ونهيُ من نهى عنها غير صحيح لا يلتفت إليه ولا يعول عليه.

متى يبدأ التكبير في عيد الاضحى ومتى ينتهي؟

تبدأ تكبيرات عيد الأضحى لعام 2023 من فجر يوم عرفة وسيكون التكبير عقب صلاة عيد الأضحى 2023 مفروضًا كما سيُستحب الإكثار من تكبيرات عيد الأضحى في 2023 بهذه الأيام بصفة عامة، وستنتهي تكبيرات عيد الأضحى لعام 2023 في عصر آخر أيام التشريق في الثالث عشر من ذي الحجة.