الجمعة 23 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

رسائل تهنئة بعيد الأضحى 2023 وعدد أيام إجازة العيد

عيد الاضحى
عيد الاضحى

يبحث الكثير منا عن أبرز وألطف رسائل تهنئة بعيد الاضحى 2023 لإرسالها للأهل والأقارب والأصدقاء إحتفالا بالعيد المبارك.

وتزداد عمليات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر موقع “جوجل” من قبل المسلمين للحصول على رسائل تهنئة بعيد الاضحى 2023 ولمعرفة كم عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2023 للإستمتاع وقضاء عطلة العيد مع الأسرة والاصدقاء.

رسائل تهنئة بعيد الاضحى 2023

  • أصدقائي في كل مكان كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك أسأل الله أن يحفظكم ويملأ أيامكم بالسعادة والأمان.
  • تطيب الأيام بقدوم عيد الاضحى المبارك، وبهذه المناسبة نزف لكم باقة من الأمنيات ونسأل الله أن يعيد علينا وعليكم العيد بالأمن والإيمان.
  • أتقدم بمناسبة عيد الأضحى السعيد بأسمى معانِ التهاني والمباركات إلى عموم الأمة الإسلامية كلها، أدام الله عزكم وبارك في عيدكم وكل عام وأنتم بخير.
  • أهنئكم بقدوم عيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركة.
  • بمشاعر تلامس عنان السماء حبًا، وودًا، واحترامًا، وتقديرًا أهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك.
  • أُرسل لكم أجمل التهاني والأماني بمناسبة عيد الأضحى السعيد، وأدعو الله أن يرزقكم ما تتمنون وأن يجعلكم من ورثة جنات النعيم.

عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2023

  • يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023 إجازة بمناسبة وقفة عرفة 2023.
  • يوم الأربعاء 28 يونيو 2023 يوافق أول أيام إجازة عيد الأضحى 2023.
  • يوم الخميس 29 يونيو 2023 يوافق ثاني أيام إجازة عيد الأضحى 2023.
  • يوم الجمعة 30 يونيو 2023 يوافق ثالث أيام إجازة عيد الأضحى 2023.
  • يوم السبت 1 يوليو 2023 يوافق رابع أيام العيد ويعتبر إجازة عيد الأضحى 2023.
  • يوم الأحد 2 يوليو 2023 إجازة رسمية بقرار مجلس الوزراء.
  • يوم الإثنين 3 يوليو 2023 إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.
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