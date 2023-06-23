قبيل عيد الأضحى.. مبادرات وطنية تدعم أسعار اللحوم

أيام قليلة تفصلنا عن قدوم عيد الأضحى المبارك والتي تدخلت الحكومة متمثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية في إطلاق القوافل الغذائية وسيارات المبادرات الوطنية التي تجوب مختلف الميادين على مستوى المحافظات لتوفير السلع الغذائية.

ومن هنا استعدت وزارة التموين لاستقبال عيد الأضحى من خلال تشديد الرقابة على شوادر ومبادرات الحكومة لتقديم السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، ومنها فرض الإجراءات والقرارات التي تيسر على المواطنين.

ومن أبرز القرارات التي توفرها الحكومة في فترة عيد الأضحى المبارك؛ هي استمرار عمل المخابز البلدية طوال فترة العيد، فضلاً عن إقامة شوادر لبيع الخراف الحية بأسعار مخفضة للمواطنين.

السلع الغذائية المدعمة

أيضًا تم اطلاق مجموعة من السيارات المتنقلة المبردة في نطاق ميادين المحافظات لطرح اللحوم الطازجة والمجمدة بأسعار مخفضة للمواطنين بسعر 195 جنيها لكيلو اللحوم السودانية الطازجة و160 جنيها لكيلو اللحوم البرازيلي المجمدة.

قبيل عيد الأضحى بأيام تجول حسن محمد، أحد المواطنين المستفيدين من المبادرات الوطنية، بين سيارات السلع الغذائية المدعمة، وذلك بحثًا عن أفضل سعر لشراء المنتجات الغذائية ولاسيما اللحوم.

يقول أن اللحوم وصلت إلى 400 جنيه للكيلو في بعض محال الجزارة، وهو ما يجعلنا نبحث عن أفضل سعر تقدمه المبادرات الوطنية والشوادر الوطنية التي تقدم أسعارًا أقل للحوم مقارنةً بأسعار الجزارين.

ومؤخرًا تم إطلاق مبادرة "سند الخير" في شهر مارس الماضي لتستمر عملها مع حلول عيد الأضحى، وذلك لتوفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك فى الأحياء الشعبية والقرى فى عدد من المحافظات لمواجهة غلاء الأسعار ومساعدة المواطن المصرى فى الحصول على سلع غذائية ذات جودة وبأسعار مخفضة.

حققت مبادرة سند الخير مبيعات كبيرة منذ انطلاقها وحتى الان والتي بلغت نحو حوالي 310 مليون جنيه، إذ تدعم المبادرة المواطنين من خلال توفير السلع الغذائية بأقل من مثيلاتها في الأسواق والوصول لأكبر شريحة من المواطنين في القرى الأكثر احتياجاً.

أسعار اللحوم

يوضح "حسن" أن بين المبادرات والشوادر الوطنية التي تتجول بين الشوارع والميادين الرئيسية وجد في أحدهم تعرض أنواع مختلفة من اللحوم وهو ما شجعه على الشراء، خاصةً وأن وجد السعر مناسب بشكل كبير فقد وصل السعر إلى 250 جنيه لكيلو "اللحم الكندوز" و300 جنيهًا للكيلو من اللحم الضأن.

يضيف "حسن" أن الأسعار ارتفعت بشكل جنوني وهو ما يحتاج إلى تدخل ودعم حقيقي من الدولة للمواطنين، لاسيما وأن الكثيرون لا يقدرون على شراء السلع الغذائية الأساسية بتلك الأسعار، معلقًا: " نحن في حاجة إلى استمرار دعم الحكومة لنا".

إقبال المواطنون على مبادرة سند الخير: