موعد وقفة عرفات وإجازة عيد الأضحى 2023

يتساءل المسلمون في كل بقاع الأرض عن موعد وقفة عرفة كونها الركن الأعظم من الحج وهي الشعيرة المتممة له، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم " الحج عرفة"، ويقال عن معنى تلك الجملة، إن من فاته عرفة؛ فاته الحج، فإذا أتاها يوم عرفة، يوم التاسع بعد الزوال؛ وقف فيها ما يسر الله، ولو قليلًا، أو في الليل قبل طلوع الفجر ليلة النحر، ليلة العيد؛ أدرك الحج، من الزوال إلى طلوع الفجر.

وقفة عرفة و عيد الأضحى 2023

وعلى خلاف الحجيج ينتظر المواطنون إعلان إجازة وقفة عرفة عيد الأضحى المبارك 1444 وإجازة 30 يونيو 2023، بعد إعلان دار الإفتاء المصرية عن أنها ستستطلع هلال شهر ذي الحجة، غدا الأحد.

موعد وقفة عرفات 2023

وقد أعلنت المملكة العربية السعودية، أن يوم الاثنين المقبل والموافق 19 يونيو الجاري غرة شهر ذي الحجة، وتكون وقفة يوم عرفة يوم الثلاثاء 27 يونيو الجاري، ويبدأ عيد الأضحى المبارك من يوم الأربعاء 28 يونيو حتى يوم السبت 1 يوليو الشهر المقبل، وهو ما يتبعه المسلمون في كل دول العالم.

إجازة عيد الاضحى 2023

ووفي السطور الأتية تقدم الدستور للعاملين في القطاع العام والخاص والطلاب الذين ينتظروا الإجازة للاستراحة من ضغط الامتحانات،موعد إجازة عيد الأضحى المبارك وإجازة 30 يونيو 2023، للقطاع الحكومي والخاص، بالإضافة إلى عدد أيام إجازة عيد الأضحى و30 يونيو 2023.

إجازة عيد الأضحى 2023 للحكومة وللقطاع الخاص

تعلن مواعيد إجازة عيد الأضحى 2023 للحكومة وللقطاع الخاص، بعد نتيجة استطلاع هلال شهر ذي الحجة للعام الهجري 1444، من خلال مجلس الوزارء للقطاع الحكومي، وبعدها سيعلن حسن شحاتة، وزير القوى العاملة موعد إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الخاص.

مجلس الوزراء يحدد إجازة عيد الأضحى و30 يونيو

ويبلغ عدد أيام عطلتي عيد الأضحى و30 يونيو 5 أيام بيوم عرفة؛ لأن عطلة الثلاثين من يونيو تأتي مع أيام عيد الأضحى ويوم إجازة أسبوعي أيضا.

وبذلك، فمن المرجح أن يرحل مجلس الوزاراء إجازة 30 يونيو قبل أو بعد العيد بيوم واحد، ويتم دمجها لـ 6 أيام إجازة، ويمكن أن يكتفي بـ 5 أيام فقط.