موعد وقفة عرفات 2023.. وفضل صيامها

موعد وقفة عرفات 2023 محور اهتمام الكثيرين من المسلمين في كافة بقاع الأرض حاليا قبل استطلاع هلال شهر ذي الحجة 1444 هـ رغبة في صيام هذا اليوم واستغلاله في الدعاء والطلب من الله سبحانه وتعالى بكافة متاع الدنيا والأخرة حيث يعد من الأيام الذي لا ترد فيه دعاء.

موعد وقفة عرفات 2023-1444

يتم تحري شهر ذي الحجة يوم الأحد الموافق 29 ذي القعدة 1444 هـ الموافق 18 يونيو 2023، وبذلك تكون وقفة عرفات يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023 الموافق 9 من شهر ذي الحجة وفقا للحسابات الفلكية التي أعدها خبراء المعهد القومي للبحوث الفلكية بمدينة حلوان باستخدام أحدث الأجهزة لحساب الأجرام السماوية.

وتعد صيام وقفة عرفات سنة مؤكدة عن الرسول صل الله عليه وسلم حيث يكفر سنتين سنة قبله وسنة بعده ويعد من أكثر الأيام الذي تعتق فيه الرقاب من النار وتفتح فيه أبواب الجنة للطائعين العابدين الشاكرين لله عز وجل.

فضل يوم عرفة 1444/2023

يتميز يوم وقوف حجاج بيت الله الحرام على جبل عرفات من أفضل أيام العام حيث تغفر فيه الذنوب وتعتق فيه الرقاب من النار واختص الله سبحانه وتعالى العشر الأوائل من شهر ذي الحجة بمضاعفة أجر الأعمال الصالحة فيه من صيام وقيام واستغفر حيث يباهي الله سبحانه وتعالى الملائكة بالعباد الصالحين.

ويحرص الملايين على تكرار العديد من الأدعية حيث لا يرجع الله سبحانه وتعالي الدعاء في هذا اليوم للعباد حيث يؤدي فيه أحد مناسك أركان الإسلام الخمس وهو الحج.

أدعية يوم عرفة 1444 هـ

ينتظر الملايين موعد وقفة عرفات 2023 لكثر الدعاء ولعل من أبرز الأدعية التي يمكن أن يكررها العباد ما يلي :-

اللهم إني أسألك أن ترحم موتانا وموتي المسلمين في يومنا هذا .. اللهم اغفر لنا ذونوبنا وأصرافنا في أمرنا .. واكتبنا مع الصديقين والشهداء.

اللهم طهر قلوبنا من كل ضيق.. ويسر أمورنا في كل طريق.. اللهم اغفر وارحم إنك أنت التواب الرحيم.

اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الأخرة حسنة وقنا عذاب النار.. اللهم أتمم علينا نعمتك.. وأنزل عليما سكينتك وانشر علينا من فضلك.. اللهم اجعلنا ممن تجرى من تحتهم الأنهار في جنات النعيم.

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