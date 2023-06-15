موعد وقفة عيد الأضحي 2023 والإجازات الرسمية المتبقية لنهاية العام

أيام قليلة تفصلنا عن وقفة عرفات 2023، واحتفالات عيد الأضحى المبارك من قبل المسلمين، حيث يترقبون الإعلان النهائي حول موعد وقفة عيد الأضحي 2023، وعيد الأضحى المبارك، للحصول على الإجازة للتنزه والسفر وقضاء أوقات ممتعة مع الأسرة، ويزيد التساؤل عن الاجازات الرسمية في 2023.

موعد وقفة عيد الأضحي 2023 والاجازات الرسمية

وتستعرض “الدستور” موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2023، الإجازات الرسمية في 2023 في التقرير الآتي.

وطبقا للمعهد القومي “للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية”، التابع لوزارة التعليم العالي المصرية والبحث العلمي، يكون موعد وقفة عرفات وعيد الأضحي في 2023، يوم الثلاثاء الموافق 27 من يونيو الجاري، على أن يكون بداية عيد الأضحي 2023، يوم الأربعاء الموافق 28 من يونيو 2023.

إجازة وقفة عرفات وعيد الأضحى 2023

وبالنسبة لإجازة عيد الأضحى المبارك للقطاع الحكومي 2023، فمن المرتقب أن يصدر الدكتور مصطفى مدبولي، بصفته رئيس مجلس الوزراء، قرارًا قبل موعد عيد الأضحى للإعلان عن أعداد أيامها.

بينما تكون إجازات عيد الأضحى للقطاع الخاص لعام 2023، من المفترض أن تبدأ من يوم الثلاثاء الموافق 27 من يونيو 2023، وقفة عرفة، إلى يوم السبت 1 من يوليو 2023، والذي سيوافق رابع أيام إجازة عيد الأضحى لعام 2023.

الإجازات الرسمية في 2023

هناك 5 من الإجازات الرسمية التي تبقى في عام 2023 بعد إجازة عيد الأضحى المبارك والتى تتمثل في الآتي:

إجازة ثورة 30 يونيو:

تعتبر إجازة (ثورة 30 يونيو) التي توافق يوم الجمعة الموافق 30 يونيو من الإجازات الرسمية لعام 2023.

إجازة رأس السنة الهجرية:

تأتى إجازة (رأس السنة الهجرية) والتى ستعد إحدى الإجازات الرسمية في عام 2023 يوم الأربعاء 19 يوليو.

إجازة عيد الثورة:

من بين الإجازات الرسمية في 2023، تكون إجازة (عيد الثورة) التي ستوافق يوم الأحد 23 يوليو.

إجازة المولد النبوى الشريف:

إجازة (المولد النبوى الشريف) والتى تعد إجازة رسمية في 2023 يحتفل بها يوم الأربعاء 27 سبتمبر.

عيد القوات المسلحة:

آخر الإجازات الرسمية في 2023، (عيد القوات المسلحة) الذي يوافق الجمعة 6 أكتوبر 2023.