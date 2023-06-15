"تموين الإسكندرية" تُعلن خطتها استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بقيادة المحاسب محمد سعد الله، وكيل الوزارة، الانتهاء من الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث تم توجيه جميع الأجهزة الرقابية التموينية للمديرية بتشديد الرقابة على جميع الأنشطة التموينية والمخابز البلدية والأسواق.

واعتمدت المديرية خطة استقبال عيد الأضحى المبارك كالتالي:

توفير اللحوم الطازجة والمجمدة بجميع منافذ التموين بالمحافظة

تعرض المجمعات الاستهلاكية: (لحوم سودانى سعر الكجم ١٩٥ جنيها- لحوم بلدى سعر الكجم ٢٨٠ جنيها- لحوم ضأن مبرد سعر الكجم ٢٤٠ جنيها- لحوم برازيلى مجمد سعر الكجم ١٧٠ جنيها)

كما تم توافر الدواجن البرازيلى المجمدة بأسعار حسب الوزن كالآتى: (دواجن وزن واحد كجم بسعر ٨٥ جنيها- دواجن وزن ١١٠٠ جم بسعر ٩٣.٥٠ جنيها- دواجن وزن ١٢٠٠ جم بسعر ١٠٢ جنيه- دواجن وزن ١٣٠٠ جم بسعر ١١٠.٥٠ جنيه).

كذلك توافر جميع السلع الغذائية مثل الأرز و المكرونة- السكر- الزيوت- السمن- الصلصة - الدقيق- الشاى- الصابون- المنظفات، وغيرها بكميات وأسعار تنافسية.

المخابز البلدية

تم توجيه جميع الإدارات التموينية بمراجعة أرصدة المخابز من الدقيق البلدى خلال هذه الفترة والتأكد من مواعيد عمل المخابز خلال فترة العيد وتحديد نسبة المخابز التى ستحصل على تصريح بإجازات خلال فترة العيد، بحيث لا تؤثر على توافر الخبز البلدى المدعم للمواطنين بدون ازدحام أو تكدس.

البقالون التموينيون ومنافذ جمعيتي

كما شدد وكيل الوزارة على التأكد من توافر السلع التموينية لدى البقالين التموينيين ومنافذ مشروع جمعيتى لسهولة الحصول على المقررات التموينية المدعمة للمواطنين.

محطات تموين السيارات ومستودعات البوتاجاز

تم تكليف إدارة التجارة الداخلية بتكثيف المرور على محطات وقود السيارات ومستودعات البوتاجاز لتوفير احتياجات المواطنين من الوقود وسلعة البوتاجاز بالأسعار المقررة والمعلن عنها.

حملات تموينية مكبرة

يتم شن حملات تموينية يومية صباحية ومسائية على الأسواق العامة والسلاسل التجارية، ورصد أى نقص في أى سلعة غذائية وغير غذائية والتأكد من توافر السلع من الخضر والفاكهة واللحوم والدواجن والأسماك بأنواعها، بحيث يكون معلنًا عن أسعارها بوضوح للمواطنين، وكذلك حيازة أصحاب الأنشطة الغذائية شهادات صحية حفاظًا على صحة المواطنين والتأكد من صلاحية السلع ومصدرها حماية للمواطنين من الغش التجاري والتدليس.

غرفة عمليات مركزية بديوان عام المديرية

تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بمقر ديوان عام المديرية برئاسة وكيل الوزارة وإشراف وكيل المديرية لمتابعة أعمال الإدارات وفرق عمل الرقابة، وكذلك غرف عمليات فرعية بكل إدارة لمتابعة أى شكاوى ترد من المواطنين والعمل على حلها فورًا.