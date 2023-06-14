قائمة أفلام عيد الأضحى 2023 في السينما

أيام قليلة ويحل علينا عيد الأضحى المبارك، ويبدأ الموسم الجديد أفلامه المتميزة لكي تضيء دور العرض، ويكثر التساؤل عن أفلام عيد الأضحى 2023 في السينما، وربما تكون هي المرة الأولى، منذ عدة سنوات، أن يأتينا العيد الكبير مبكرًا في شهر يونيو، ومازال طلبة الثانوية العامة في ماراثون الامتحانات، لكي تمنحهم أفلام العيد كسر الروتين وخروج الطاقات السلبية، وتنوعت الأفلام في السينما المصرية.

أفلام عيد الأضحى 2023 في السينما

وتستعرض “الدستور” في هذا التقرير أفلام عيد الأضحى المبارك 2023 في السينما.

ويعرض في دور العرض خلال موسم الأضحى، ما يزيد عن عدد "ثمانية أفلام" وتكون كدفعة واحدة، لكي تفاجئ الأفيشات جمهورها بالكثير من النجوم الكبار"، ومن "السوبر ستارز" واختاروا أن يحتشدوا جميعاً بالأشهر الحُرم، من أجل إمتاع الجمهور بموسم العيد الكبير.

أفلام عيد الأضحى المبارك 2023

فيلم بيت الروبي

وهو أولى مفاجآت الموسم الجديد، في التعاون الأول بين "الكريمين"، والنجم كريم عبد العزيز، والمبدع كريم محمود عبد العزيز، في فيلم"بيت الروبي"، ويجسد الفنان كريم عبد العزيز شخصية "انفلونسر"، ويجسد شقيقه الأصغر الفنان "كريم محمود عبد العزيز" كصاحب مركز تجميل، ويكون معهما النجمة نور اللبنانية، التي ستظهر في دور طبيبة، وسوف تدور الأحداث حول قالب كوميدي اجتماعي.

فيلم البعبع

ويعود المبدع أمير كرارة بفيلم "البعبع"، وأن قد اختار أن يغير بوصلته قليلاً، في الاتجاه لـ"الأكشن لايت كوميدي"، وذلك يكون من خلال شخصية المجرم "سلطان" وهو الذي سيتوب ويواجه مع صديقه المبدع "سوكا- محمد عبد الرحمن" الكثير من المشاكل.

فيلم أبو نسب

ومن الصيدلانية إلى لمهنة "اللايف كوتش"، أو كمدربة تنمية بشرية، إذ ستظهر ياسمين صبري بفيلم ثان بموسم الأضحى، ويكون بعنوان "أبو نسب"، وسيظهر "إمام" بلوك جديد مدهش قد تخلى فيه عن عضلاته المفتولة التي سيبذل من أجلها مجهودات جبارة في السنوات الأخيرة.

فيلم ع الزيرو

وعقب أن جسد شخصية هارلي، ويكون لديه شقيق أصغر سيتعرض لحادث مأساوي سيتجه بعده لتجارة المخدرات بفيلم عيد الفطر الذي قد حقق نجاحاً كبيراً، سينتظر جمهور “محمد رمضان” أول لقاء يجمعه بالنجمة نيللي كريم، والفنان خالد الصاوي، في فيلم "ع الزيرو"، الذي يجسد فيه شخصية الدي جي "حمزة دراجون"، ولديه طفل مريض فسيضطر لاحتراف (تجارة الأعضاء البشرية).

فيلم مستر إكس

وفي أول تعاون سينمائي بكون بين النجم أحمد فهمي وبين زوجته هنا الزاهد، عقب ثنائيات تليفزيونية وإذاعية ومسرحية، سيعرض لهما فيلم "مستر إكس"، مع الفنان محمد أنور، أوس أوس، والنجم محمود حافظ، وعدد كثير من ضيوف الشرف.