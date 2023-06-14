الأربعاء 14 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

قائمة أفلام عيد الأضحى 2023 في السينما

سينما
سينما

أيام قليلة ويحل علينا عيد الأضحى المبارك، ويبدأ الموسم الجديد أفلامه المتميزة لكي تضيء دور العرض، ويكثر التساؤل عن أفلام عيد الأضحى 2023 في السينما، وربما تكون هي المرة الأولى، منذ عدة سنوات، أن يأتينا العيد الكبير مبكرًا في شهر يونيو، ومازال طلبة الثانوية العامة في ماراثون الامتحانات، لكي تمنحهم أفلام العيد كسر الروتين وخروج الطاقات السلبية، وتنوعت الأفلام في السينما المصرية.

أفلام عيد الأضحى 2023 في السينما

وتستعرض “الدستور” في هذا التقرير أفلام عيد الأضحى المبارك 2023 في السينما.

ويعرض في دور العرض خلال موسم الأضحى، ما يزيد عن عدد "ثمانية أفلام" وتكون كدفعة واحدة، لكي تفاجئ الأفيشات جمهورها بالكثير من النجوم الكبار"، ومن "السوبر ستارز" واختاروا أن يحتشدوا جميعاً بالأشهر الحُرم، من أجل إمتاع الجمهور بموسم العيد الكبير.

4 أفلام أجنبية جديدة بدور العرض اليوم

فى ذكرى ميلادها.. أفلام جمعت زبيدة ثروت بالعندليب وصلاح ذوالفقار ورشدى أباظة

البعبع وبيت الروبي وتاج.. تعرف على أفلام عيد الأضحى 2023

تقرير أمريكي: أفلام هوليوود تكشف للعالم روعة المواقع الأثرية في مصر

أفلام عيد الأضحى المبارك 2023

  • فيلم بيت الروبي

وهو أولى مفاجآت الموسم الجديد، في التعاون الأول بين "الكريمين"، والنجم كريم عبد العزيز، والمبدع كريم محمود عبد العزيز، في فيلم"بيت الروبي"، ويجسد الفنان كريم عبد العزيز شخصية "انفلونسر"، ويجسد شقيقه الأصغر الفنان "كريم محمود عبد العزيز" كصاحب مركز تجميل، ويكون معهما النجمة نور اللبنانية، التي ستظهر في دور طبيبة، وسوف تدور الأحداث حول قالب كوميدي اجتماعي.

  • فيلم البعبع

ويعود المبدع أمير كرارة بفيلم "البعبع"، وأن قد اختار أن يغير بوصلته قليلاً، في الاتجاه لـ"الأكشن لايت كوميدي"، وذلك يكون من خلال شخصية المجرم "سلطان" وهو الذي سيتوب ويواجه مع صديقه المبدع "سوكا- محمد عبد الرحمن" الكثير من المشاكل.

  • فيلم أبو نسب

ومن الصيدلانية إلى لمهنة "اللايف كوتش"، أو كمدربة تنمية بشرية، إذ ستظهر ياسمين صبري بفيلم ثان بموسم الأضحى، ويكون بعنوان "أبو نسب"، وسيظهر "إمام" بلوك جديد مدهش قد تخلى فيه عن عضلاته المفتولة التي سيبذل من أجلها مجهودات جبارة في السنوات الأخيرة.

  • فيلم ع الزيرو

وعقب أن جسد شخصية هارلي، ويكون لديه شقيق أصغر سيتعرض لحادث مأساوي سيتجه بعده لتجارة المخدرات بفيلم عيد الفطر الذي قد حقق نجاحاً كبيراً، سينتظر جمهور “محمد رمضان” أول لقاء يجمعه بالنجمة نيللي كريم، والفنان خالد الصاوي، في فيلم "ع الزيرو"، الذي يجسد فيه شخصية الدي جي "حمزة دراجون"، ولديه طفل مريض فسيضطر لاحتراف (تجارة الأعضاء البشرية).

فتح باب حجز تذاكر فيلم "بيت الروبى" قبل انطلاق عرضه

ساندى تعلق على مشاركتها فى فيلم "تاج" بطولة تامر حسنى

  • فيلم مستر إكس

وفي أول تعاون سينمائي بكون بين النجم أحمد فهمي وبين زوجته هنا الزاهد، عقب ثنائيات تليفزيونية وإذاعية ومسرحية، سيعرض لهما فيلم "مستر إكس"، مع الفنان محمد أنور، أوس أوس، والنجم محمود حافظ، وعدد كثير من ضيوف الشرف.

أفلام عيد الأضحى 2023 عيد الاضحى 2023 في السينما افلام عيد الأضحى عيد الأضحى 2023 عيد الأضحى عيد الأضحى المبارك

الأكثر قراءة

5 أشخاص حضروا جلسة إعدام قاتل نيرة أشرف

النيابة عن القصاص لنيرة أشرف: "كذلك نفعل فى الظالمين"

محافظ الدقهلية يناقش المراحل النهائية من أعمال المرافق والطرق بقرى شربين

تنفيذ حكم الإعدام فى محمد عادل "قاتل نيرة أشرف"

مَنْ زار قاتل "نيرة أشرف" فى محبسه قبل تنفيذ الإعدام؟

مساعد وزير السياحة يناقش خطة التحول نحو المدفوعات غير النقدية فى المواقع الأثرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحوار الأخطر للقيادى السلفى المعروف يونس مخيون! (1)

ماجد حبته

أربع سنوات مصرية عراقية

وائل لطفي

مقابر العظماء

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. القوى الناعمة المصرية

أحمد الصغير

أكثر المشاهد خسة فى تاريخ الجماعة الإرهابية.. ما حدث ليلة فض الاعتصامات المسلحة!

جلال حمام

الأحلام قد تتأخر.. ولكنها لا تموت

إبراهيم داود

أيام حمدى أبوجليل

أحمد الصغير

(المثقف) و(المفكر).. الفارق بينهما ودور كل منهما فى نهضة الدولة!

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

"الدفاع" السورية تعلن إصابة جندى بجروح خطيرة إثر عدوان إسرائيلى على ريف دمشق

وفد من الاتحاد الأوروبى يطلع على انتهاكات الاحتلال بحق المسجد الأقصى

سيناريو الجبهة الداخلية فى إسرائيل للحرب مع إيران: مئات القتلى وسقوط 3000 صاروخ فى الأيام الأولى