تقرير أمريكي: أفلام هوليوود تكشف للعالم روعة المواقع الأثرية في مصر

قال موقع "فيلم ثريت" الأمريكي، أن هناك الكثير من الأشياء المختلفة حول التاريخ والتقاليد والثقافة المصرية يمكن معرفتها من خلال مشاهدة الأفلام التي تدور حول مصر القديمة المثيرة للاهتمام قبل زيارتك لأرض الفراعنة.

وتابع الموقع أن أفلام مصر القديمة تُعدّ من أكثر الأفلام إثارة للاهتمام، حيث تُعيد المشاهد إلى التاريخ المصري الذي يعزز معرفتك بالبلد، والتعرف على العديد من ملوك وملكات مصر والتقاليد المصرية من بين أمور أخرى.

وأضاف أنه تم إنتاج العديد من أفلام مصر القديمة في التسعينيات، ويتم إطلاق المزيد منها اليوم، ومن أبرز هذه الأفلام.

- المومياء

أشار الموقع إلى أن فيلم “ المومياء”، من أشهر الأفلام عن مصر القديمة، صدر عام 1999، فيلم المومياء من إخراج ستيفن سومرز، وإنتاج ألفافيل فيلمز، وتوزيع يونيفرسال بيكتشرز، وهو عبارة عن ملحمة مشوقة ومرعبة ومثيرة حول مغامرة المستكشفين الباحثين عن الكنز.

وتابع أن في أحداث الفيلم يزور المستكشفون قبرًا قديمًا، وحرروا بطريق الخطأ كاهنًا مصريًا حُكم عليه بالحياة الأبدية باعتباره ميتًا على قيد الحياة منذ 3000 عام.

- جريمة على ضفاف النيل

وتابع أن هذا الفيلم صدر مؤخرًا خلال العام الماضي بواسطة "سينشري ستوديوز 20"، وهو مقتبس من رواية أجاثا كريستي عام 1937 والتي تحمل نفس العنوان.

تدور القصة حول إجازة هرقل بوارو على النهر الساحر التي أصبحت مرعبة، بعدما يتحول الأمر إلى بحث عن قاتل قطع شهر العسل المثالي لزوجين.

وأضاف الموقع أن أفضل ما في الأمر، هو أن موقع التصوير الذي أظهر العديد من الميزات المثيرة للاهتمام في مصر مثل آفاق الصحراء المصرية وأهرامات الجيزة المذهلة، ما يجعل الزوار لديهم على الأقل لمحة عن هذه المواقع الأثرية الموجودة في الفيلم قبل زيارة البلد.

- كليوباترا

يدور هذا الفيلم المذهل حول سجلات الملكة المصرية الشابة، كليوباترا، التي قاومت طموحات روما الإمبراطورية، ووصلت إلى حد أن تصبح عشيقة يوليوس قيصر لحماية مملكتها صدر الفيلم في عام 1963 ، من إنتاج والتر وانجر.

وأوضح الموقع أن فيلم كليوباترا صنع التاريخ في صناعة السينما حيث فاز بأربع جوائز أوسكار، بالإضافة إلى ذلك، ودخلت إليزابيث تايلور، موسوعة جينيس للأرقام القياسية، بارتداء 65 زيا ما حطم الأرقام القياسية آنذاك.

وتابع الموقع ، أن كليوباترا أصبحت أيقونة عالمية تمثل الحضارة الفرعونية الرائعة.