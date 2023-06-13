تقرير كندي يدعو إلى زيارة مصر وتجربة الرحلات بنهر النيل

دعا تقرير كندي، إلى زيارة مصر وتحربة الرحلات بنهر النيل لاستكشاف المواقع القديمة المذهلة التي تشهد على التراث الغني للبلاد وتقدم الأقصر لمحة عن عظمة معابد مصر القديمة، من بينها معابد الكرنك والأقصر وحتشبسوت.

ودعا التقرير، جميع محبي السفر حول العالم إلى تجربة الرحلات النيلية بمصر وزيارة المواقع الأثرية، والكنوز التاريخية القديمة المتناثرة على طول ضفافه بدءًا من القاهرة وحتى مدينتي الأقصر وأسوان، مشيرة إلى أن القيام برحلة نهرية في النيل يعتبر واحدة من أفضل الطرق للتعرف على جميع المواقع القديمة الرائعة، وأبرزها المعالم الأثرية الموجودة بالأقصر وأسوان.

ولفت التقرير الذي نُشر في موقع "ديجيتال جورنال" الكندي، إنه خلال رحلة نهر النيل، يمكن للمسافرين استكشاف المواقع المصرية القديمة المذهلة التي تشهد على التراث الغني للبلاد، حيث تقدم الأقصر لمحة عن عظمة المعابد القديمة في مصر، بما في ذلك معابد الكرنك والأقصر وحتشبسوت، والتي صمدت أمام اختبار الزمن لما يقرب من 3500 عام. يتضمن مسار الرحلة أيضًا زيارات إلى وادي الملوك ووادي كوينز وتمثال ممنون.

ونوه بأه في أسوان سيأسر المسافرون المسلة غير المكتملة للملكة حتشبسوت، ومعبد الحب في فيلة، والسد العالي، وهي أعجوبة هندسية توفر المياه والطاقة منذ أوائل السبعينيات.

وأشار إلى أن مصر لديها أفضل السفن الفاخرة مزودة بكامل طاقتها لمنح الضيوف والزوار تجربة خدمة فائقة الجودة، وسط ما تتمتع به أرض الفراعنة من مقومات تاريخية و سياحية ومعالم أثرية على ضفاف نهر النيل.

ولفت إلى أن الاستمتاع بالرحلات النيلية يكون لمدة 4 أيام و 3 ليالي من أسوان إلى الأقصر، تشمل مجموعة من المواقع التاريخية، بما في ذلك معبد فيلة للحب، ومعبد كوم أمبو، ومعبد إدفو، ووادي الملوك، ومعبد حتشبسوت، ومعبد الكرنك.

كما أشار إلى أن الشركات تتيح الرحلة النيلية لمدة 5 أيام و 4 ليالٍ من الأقصر إلى أسوان للمسافرين الانغماس في رحلة آسرة عبر الضفة الغربية للأقصر، حيث ستتاح لهم الفرصة لاستكشاف وادي الملوك ومعبد حتشبسوت، يشمل خط سير الرحلة أيضًا زيارات لمجمع معابد الكرنك والأقصر على الضفة الشرقية للأقصر ومعبد إدفو ومعبد كوم أمبو ومعبد فيلة والمزيد في أسوان.