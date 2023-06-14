الأربعاء 14 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

4 أفلام أجنبية جديدة بدور العرض اليوم

فيلم The Flash
فيلم The Flash

استقبلت دور العرض المصرية صباح اليوم، 4 أفلام أجنبية جديدة قبل أسبوع واحد من استقبال أول أفلام عيد الأضحى المبارك، وخلال التقرير التالي نرصد تفاصيل الأعمال الجديدة وعلى رأسها فيلم The Flash.

فيلم The Flash

طُرِحَ اليوم في دور العرض المصرية فيلم The Flash من بطولة كلا من إزرا ميلر، وبن أفليك ومايكل كيتون وبيلي كرودب ومايكل شانون وساشا كالي.

والفيلم تدور قصته حول “باري آلين” الذي يسعى لاستغلال قدراته من أجل تغيير ماضيه وإنقاذ والدته من الموت، ولكن تتسبب محاولاته في خلل بالزمن والعوالم الموازية، ويصارع من أجل إنقاذ المستقبل.

فيلم One Ranger

الفيلم الثاني في دور العرض المصرية اليوم هو فيلم One Ranger وتدور قصته حول حارس تكساس جين، بعد أن تم تجنيده من قبل المخابرات البريطانية لتعقب أحد العناصر الإرهابية الخطيرة، ومنعه من القيام بعملية للهجوم علي مدينة لندن والفيلم من بطولة توماس جين وجون مالكوفيتش ودومينيك تيبر ودين جاجر.

فيلم Elemental

وطرح أيضا صباح اليوم فيلم Elemental من بطولة كلا من مامودو آثي وليه لويس وكاثرين أوهارا وويندي ماكليندون كوفي والفيلم تدور قصته في إطار من المغامرات والكوميديا، يتناول العمل قصة إمبر وويد، واللذان يعيشان في مدينة يتكون سكانها من العناصر الأربعة “الماء والهواء والأرض والنار”.

فيلم The Eight Mountains

الفيلم الرابع هذا الأسبوع في مصر هو فيلم The Eight Mountains والفيلم الجديد تدور قصته حول صبيان من إيطاليا يقضيان طفولتهما معًا في قرية منعزلة في جبال الألب، ويصنعان معًا الذكريات في القمم والوديان قبل وصول صداقتهما معًا إلى الفراق والفيلم الجديد يشارك في بطولته كلا من لوكا مارينللي واليساندرو بورجي ولوبو باربيرو وكريستيانو ساسيلا.

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