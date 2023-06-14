فى ذكرى ميلادها.. أفلام جمعت زبيدة ثروت بالعندليب وصلاح ذوالفقار ورشدى أباظة

تحل اليوم، ذكرى ميلاد الفنانة الكبيرة زبيدة ثروت، حيث ولدت فى 14 يونيو عام 1940، وبدأت رحلتها الفنية عام 1956 بمشاركتها فى فيلم دليلة، ثم شاركت فى بطولة يوم من عمرى للعندليب الراحل عبدالحليم حافظ.

كما شاركت العديد من نجوم الزمن الجميل فى أعمالهم السينمائية منهم، عبدالحليم حافظ، وصلاح ذوالفقار، ورشدي أباظة، وتم وضع عملين لها ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في ذاكرة السينما المصرية وهما في بيتنا رجل والمذنبون.

زبيدة ثروت وعبدالحليم

شاركت الفنانة الراحلة العندليب في بطولة عملين، الأول عام 1956، وهو فيلم دليلة، حيث جسدت شخصية إحدى صديقات عنايات هانم التى جسدت دورها الفنانة الكبيرة شادية، وكانت تدور قصة العمل حول شاب يعمل كهربائيًا يهوى الموسيقى والتلحين، تسكن معه فتاة يتيمة تحبه ويبادلها الحب، يكتشف أنها مريضة بالسل وعلاجها يحتاج إلى مبلغ كبير لذلك فهو يوافق أن يغني بأسلوب لا يرضى عنه لتدبير المبلغ، تقرر الفتاة أن تضحي بنفسها لتحرره من هذا الوضع ولكي يعيش فنه الراقي.

وفى عام 1961، ظهرت زبيدة لتشارك عبدالحليم فى بطولة فيلم "يوم من عمري"، حيث تدور أحداثه حول شابين يعملان في مجال الصحافة، وهما العندليب وعبدالسلام النابولسى، يكلفهم رئيس التحرير بتغطية وصول نادية ابنة المليونير أبوعجيلة من سويسرا بعد غياب طويل، تعرف نادية في المطار أن زوجة أبيها تود تزويجها من شقيقها، فتقرر الهرب، وتركب أوتوبيسًا مع الصحفيَّيْن.

زبيدة ثروت وصلاح ذوالفقار

جمع صلاح ذوالفقار وزبيدة ثروت 3 أعمال فنية، منهم المذنبون عام 1975، والذي كان ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في ذاكرة السينما المصرية، وكانت تدور أحداثه حول جريمة قتل تكون ضحيتها الممثلة سناء كامل، والتحقيقات التي تطول كل من له صلة بالقتيلة، ابتداءً من خطيبها الذي أبلغ عن وقوع الجريمة أصلًا، وكذلك كل الشخوص الذين كانت الممثلة سناء كامل على صلة بهم، حتى تصل التحقيقات كذلك إلى علاقاتها المتفرعة بعدة شخوص بارزين ونافذين في السلطة، وجسدت دور منى.

وشاركت فى بطولة فيلم إني أتهم، حيث جسدت دور نعيمة خطيبة صلاح، وتدور أحداثه حول تعرض نعيمة لحادث سير، حيث تصدمها دراجة نارية، وتفقد بصرها على إثر الحادث، فيُصاب الأب بصدمة، ويهرع للمستشفى، ما يسبب مشاجرة بينه وبين المقاول الذي يطلب من زملائه عدم تشغيل صابر، يزداد فقره، في الوقت الذي يزداد فيه ثراء الذي يتورط في علاقة مع سعاد الثرية التي يرفض شقيقها عباس زواجها منه ويقتله. ويصل صابر إلى منزل حامد لكي يطلب منه العودة للعمل معه فيُفاجأ بجثة حامد ويتم اتهامه بقتله.

ظهرت الفنانة زبيدة ثروت كضيفة شرف فى فيلم الرجل الآخر، وهو العمل الثالث الذى جمع بينها وبين صلاح ذوالفقار وكانت تدور أحداثه حول الزوجين عادل وسلوى يعيشان حياة هادئة، يقع عطب في المطبخ فيأتي إليها السباك كي يصلح بعض المواسير، ويعتدي السباك على سلوى، ومنذ تلك الحالة، تنشرخ العلاقة بين الزوجين.

زبيدة ثروت ورشدى إباظة

فى عام 1956، ظهرت زبيدة ثروت في فيلم دليلة، بصحبة الفنان الكبير رشدي أباظة، وكانت تدور قصة العمل حول شاب يعمل كهربائيًا يهوى الموسيقى والتلحين، تسكن معه فتاة يتيمة تحبه ويبادلها الحب، يكتشف أنها مريضة بالسل وعلاجها يحتاج إلى مبلغ كبير، لذلك فهو يوافق أن يغني بأسلوب لا يرضى عنه لتدبير المبلغ، تقرر الفتاة أن تضحي بنفسها لتحرره من هذا الوضع ولكي يعيش فنه الراقي.

وفى عام 1957، شاركت فى بطولة فيلم نساء في حياتي، حيث جسدت شخصية سناء، وكانت تدور أحداث العمل حول أحمد عوض نجار عصامي، انتهى به الحال مالكًا لورشة كبرى يعمل فيها عشرات من العمال، يلتقي بتوحة وهى فتاة رآها تكبر في حيه فيتعلق بها، وبات يحلم بها، أما هى فلا تبادله الحب، وبعدها يفقد ثروته، إذ يشب حريق بالورشة فيأتي عليها، ثم يلتقي أحمد بسناء في المستشفى الذي ينقل إليه أحمد عقب إصابته في الحريق، وفي نفس الوقت أحمد يحب توحة بعنف، وبنفس العنف تحميه نانا، وتحبه سناء.

وفي عام 1962، ظهر رشدى أباظة كضيف شرف فى فيلم سلوى في مهب الريح، وانفردت ببطولة العمل، حيث جسدت شخصية سلوى، ودارت أحداث العمل حول فتاة مات والدها فتكفل بها جدها بعد أن تكبر تطلبها أمها لتعيش معها، تمرض الأم وتنقل للمستشفى، يدفع تكاليف المستشفى صديق والد سلوى الذي يدعو سلوى لتتعرف على ابنته سنية، والد سنية يتقرب لها ولكنها تحب حمدي مدرس الموسيقى، وبعد فترة تتزوج سلوى من حمدي فتذهب للإقامة مع أمها التي تطردها لأنها ستتزوج.

وفى عام 1970، شاركت في بطولة فيلم الحب الضائع، بجانب رشدى أباظة وسعاد حسنى، حيث دارت أحداث العمل حول صديقتين يفرقهما حب رجل واحد، عندما تتزوج إحدى الصديقات وتسافر مع زوجها إلى تونس، تحافظ على علاقتها بالصديقة الأخرى، يموت الزوج في تونس، تصمم الصديقة الأخرى على دعوة صديقتها للعيش معها والتخفيف عن وحدتها، بعد مجيء الصديقة يتعلق بها زوج الصديقة الأخرى، الحب الذي يضع الجميع في مواجهة صعبة مع الصداقة والزواج.