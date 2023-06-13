فتح باب حجز تذاكر فيلم "بيت الروبى" قبل انطلاق عرضه

أعلنت شركة "سينرجي فيلمز" المنتجة للفيلم السينمائي "بيت الروبي" فتح باب الحجز للجمهور وشراء تذاكر الفيلم عبر الإنترنت في عدد من دور العرض السينمائية، وذلك قبل انطلاق عرضه بالسينمات.

ومن المقرر طرح فيلم "بيت الروبي" الذي يخوض بطولته النجمان كريم عبدالعزيز وكريم محمود عبدالعزيز يوم 21 يونيو الجاري بجميع دور العرض السينمائية في مصر والوطن العربي، على أن يستمر العمل في العرض لينافس ضمن موسم أفلام عيد الأضحى المقبل.

فيلم بيت الروبي من المقرر طرحه بدور العرض السينمائي يوم 21 يونيو الجاري على أن يستمر عرضه ضمن موسم أفلام عيد الأضحى المقبل.

قصة وأحداث فيلم بيت الروبي

تدور أحداث الفيلم حول شخصية كريم عبدالعزيز، والتي يجسد فيها شخصية انفلونسر شهير ويجسد كريم محمود عبدالعزيز شخصية صاحب مركز تجميل، أما نور اللبنانية فتجسد دور (إيمان) طبيبة أمراض نساء خلال أحداث الفيلم.

وتسير الأحداث في إطار كوميدي اجتماعي، حول زوجين يعانيان من بعض المشاكل بسبب معاناة الزوجة من مشكلة في الإنجاب، مما يدفعها إلى اختطاف أحد الأطفال للتغلب على تلك المشكلة، ويقوم كريم عبدالعزيز ونور بدور الزوجين، ويجسد كريم محمود عبدالعزيز دور شقيق البطل الأصغر.

أبطال وصناع فيلم بيت الروبي

فيلم بيت الروبى يشارك فى بطولته كل من كريم عبدالعزيز، كريم محمود عبدالعزيز، نور اللبنانية، تارا عماد، وعدد كبير من الفنانين، إخراج بيتر ميمى، وتأليف محمد الدباح وريم القماش، وإنتاج سينرجى فيلمز.

ويتعاون كريم عبدالعزيز مع المخرج بيتر ميمى للمرة الأولى في السينما والثالثة بوجه عام، بعدما قدم معه مسلسل "الاختيار" الجزأين الثانى والثالث، وكان مقررًا التعاون معًا في مسلسل "الحشاشين" الذي من المقرر أن يعرض في رمضان 2024.