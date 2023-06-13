الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

ساندى تعلق على مشاركتها فى فيلم "تاج" بطولة تامر حسنى

ساندى
ساندى

تخوض الفنانة الشابة ساندى مارثون عيد الأضحى بفيلم “تاج”، بطولة الفنان تامر حسنى، حيث أعربت عن سعادتها بالمشاركة في العمل الفنى، ونشرت صورة تجمعها بفريق العمل عبر حسابها الشخصى بموقع  تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وعلقت الفنانة الشابة على الصورة التى تجمعها بفريق عمل الفيلم قائلة: “عيلتي الجميلة استمتعت بالعمل مع فنان كبير زي تامر حسني بروحه النقية وقلبه النضيف شكرا من قلبي على كل الدعم اللي شوفته، وكل الشكر لكل اللي اشتغلوا في الفيلم ده وتعبوا بجد بكل حب وسعادة وطاقة الحب اللي بشوفها من أول ما يدخل اللوكيشن، بجد تجربة جميلة ممتعة لعمل حقيقي مختلف سعيدة بمشاركتي فيه من قلبي  فيلم تاج قريباً”.

أحداث فيلم تامر حسني 

فيلم "تاج" من بطولة النجم تامر حسنى و وتدور أحداثه في إطار كوميدي فانتازي، حول تيمة البطل الخارق "سوبر هيرو"، ويجسد تامر حسني شخصيتين لشقيقين توأم اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات مع تتابع الأحداث، الفيلم بطولة تامر حسني، ودينا الشربيني وبيومي فؤاد والعديد من النجوم، وتأليف تامر حسنى وإخراج سارة وفيق.

عيد الأضحى تامر حسني انستجرام الشابة ساندى تاج

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