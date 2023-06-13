البعبع وبيت الروبي وتاج.. تعرف على أفلام عيد الأضحى 2023

تستقبل دور العرض السينمائية خلال الفترة المقبلة عدد من الأفلام الجديدة لكبار النجوم المقرر أن يتنافسوا سويًا على شباك تذاكر وإيرادات موسم أفلام عيد الأضحى المقبل.

ويرصد “الدستور” في التقرير التالي أفلام عيد الأضحى 2023:

ويعتبر فيلم بيت الروبي للنجمين كريم محمود عبد العزيز وكريم عبد العزيز أول المتنافسين في موسم عيد الأضحى خاصة وان الفيلم من المقرر طرحه قبل العيد تحديدا في يوم 21 يونيو الجاري ويستمر حتى موسم العيد.

تدور قصة فيلم بيت الروبي حول “إبراهيم الروبي” الذي يجسد دوره الفنان كريم عبد العزيز الذي يعيش برفقة زوجته وشقيقه الأصغر حياة بسيطة هادئة في إحد المدن الساحلية بعيدا عن ضوضاء القاهرة ومن ثم يضطر السفر إلى القاهرة بسبب طلب من شقيقه كريم محمود عبد العزيز ويتعرضان للعديد من المواقف خلال أحداث الفيلم.

ويشارك في بطولة فيلم بيت الروبى كل من كريم عبد العزيز، كريم محمود عبد العزيز، نور اللبنانية، تارا عماد، وعدد كبير من الفنانين، إخراج بيتر ميمى، وتأليف محمد الدباح وريم القماش، وإنتاج سينرجى فيلمز.

وينضم أمير كرارة للمتنافسين على كعكة إيرادات موسم عيد الأضحى بفيلمه السينمائي الجديد الذي يحمل أسم البعبع والذي يعود به للسينما من جديد بعد غياب دام لمدة 3 سنوات منذ أخر أفلامه بعنوان كازابلانكا.

وتلعب دور البطولة النسائية في فيلم البعبع أمام النجم أمير كرارة النجمة ياسمين صبري وتدور قصة واحداث العمل في اطار كوميدي تشويقي ويجسد كرارة خلال الأحداث شخصية مجرم يتخلى عن الإجرام واسمه "سلطان" يواجه مع صديقه سوكا "محمد عبد الرحمن" العديد من المواقف.

ويشارك في بطولة البعبع، بجانب أمير كرارة عدد من النجوم كل من ياسمين صبري، باسم سمرة، ومحمد عبد الرحمن توتا، ومحمد أنور عباس أبو الحسن والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي.

ويشارك تامر حسني بفيلم تاج ضمن موسم أفلام عيد الأضحى والذي انتهى من تصويره بشكل كامل امس الأثنين وتشاركه في بطولته النجمة دينا الشربيني.

ويقدم تامر حسني خلال فيلم تاج تجربة جديدة لأول مرة في السينما المصرية وينتمي العمل لنوعية الأفلام الفانتازيا ويقدم فيه شخصية بطل خارق ويظهر خلال الأحداث بشخصيتين لشقيقين توأم اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات مع تتابع الأحداث.

وينافس أحمد فهمي بموسم أفلام عيد الأضحى 2023 بفيلمه الجديد مستر إكس والذي تأجل عرضه لأكثر من مرة وتشاركه في البطولة زوجته الفنانة هنا الزاهد وتدور قصته في اطار كوميدي تشويقي حول قصة حب بين رئيس إحدى العصابات، وبين محامية تضعها الظروف في طريقه، فيحاول جاهدا إبعادها عن كل المخاطر.

يشارك في بطولة فيلم مستر اكس بجانب أحمد فهمي وهنا الزاهد كل من محمد اسامة “أوس أوس”، وبيومى فؤاد، ومحمد أنور، ومحمود حافظ، ورحاب الجمل، وأمير شاهين، والفيلم قصة أمانى التونسي، وفكرة كل من محمد سويلم وفادى أبو السعود، ومن إخراج أحمد عبد الوهاب.