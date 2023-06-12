أفلام عيد الأضحى 2023.. انتهاء تصوير فيلم "تاج" لـ تامر حسني

انتهى النجم تامر حسني من تصوير فيلمه السينمائي الجديد “تاج” والمقرر عرضه ضمن موسم أفلام عيد الأضحى 2023 المقبل.

ونشر تامر عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات العالمي “إنستجرام” صورة من الاحتفال بانتهاء التصوير وعلق عليها قائلا: “ان شاء الله انتظرونا في العيد القادم تاج ومن كل قلبي شكراً لكل الناس المحترمه الغاليه اللي في الصورة واللي معرفوش يكونوا في الصورة اليوم ده في ناس كتير اوي تعبت في الفيلم ده اوي فوق الوصف بقولهم ربنا هيكرمنا بسبب تعبنا الخارق فعلاً اللي حصل في الفتره دي يا رب اكرمنا”.

أفلام عيد الأضحى 2023

أحداث فيلم تامر حسني

فيلم "تاج" من بطولة النجم تامر حسنى و وتدور أحداثه في إطار كوميدي فانتازي، حول تيمة البطل الخارق "سوبر هيرو"، ويجسد تامر حسني شخصيتين لشقيقين توأم اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات مع تتابع الأحداث، الفيلم بطولة تامر حسني، ودينا الشربيني وبيومي فؤاد والعديد من النجوم، وتأليف تامر حسنى وإخراج سارة وفيق.

وكانت الشركة المنتجة لفيلم "تاج" قررت عرض الفيلم خلال موسم عيد الأضحى 2023 المقبل، ومن المقرر أن يعرض العمل في أكثر من 80 دار عرض بداخل مصر بمختلف المحافظات، بالاضافة الى عرضه في دول الخليج بشكل كامل، وعدد من الدول الأوروبية وأمريكا.