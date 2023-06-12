الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

كم باقي على عيد الأضحى 2023.. والساحات المعدة لصلاة العيد

عيد الأضحى 2023
عيد الأضحى 2023

كم باقي على عيد الأضحى 2023 سؤال يطرحه الملايين من المواطنين عبر المنصات الإلكترونية حاليا قبيل انطلاق موسم الحج 2023/1444 حيث يتم استطلاع هلال شهر ذي الحجة من خلال المملكة العربية السعودية لتحديد موعد العيد وبدء استعدادات الأسر المصرية له من خلال شراء الأضاحي أو اللحوم أو لبس العيد والصلاة للكبار والصغار.

كم باقي على عيد الأضحى 2023

لم يعد يفصلنا سوى 16 يوما فقط على عيد الأضحى المبارك حيث يوافق اليوم 23 من شهر ذي القعدة 1444 ويتم استطلاع هلال شهر ذي الحجة يوم الأحد الموافق 18 يونيو الجاري و29 من شهر ذي القعدة 1444 هـ، وبذلك وفقا للحسابات الفلكية يكون أول أيام الشهر يوم الاثنين 19 يونيو الجاري.

وتكون وقفة عرفات يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023 وأول أيام العيد يوم الأربعاء الموافق 10 من ذي الحجة 1444 و 28 يونيو 2023 وفقا للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد القومي للبحوث الفلكية.

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أجمل رسائل تهنئة بعيد الأضحى المبارك 2023

يبحث الملايين حاليا عن رسائل تهنئة بعيد الأضحى المبارك 1444/2023 والتي يتبادلها الكثيرين عن الوسائل التواصل الاجتماعي وعبر الهواتف المحمولة رغبة في التواصل وصلة الرحم مع الأهل والأصدقاء وهى كما يلي :-

  • مع اقترب عيد الأضحى نرسل لكم أجمل عبارات التهاني .. عيدكم سعيد.
  • قبل لحمة والهيصة أحب أقولكم عيد سعيد عليكم.
  • أجمل باقات الورد تزف إليكم عبارات التهاني بالعيد السعيد.
  • في أجمل الأيام أغلف لكم باقات ورد وفل تقولكم عيد سعيد عليكم.. أدام الله بقائكم بجواري.
  • مع أيام الرحمات والدعاء .. أدعوا لكن بالصحة وراحة البال .. عيد أضحى سعيد.
  • أحبائي الغاليين اتمني لكم طواف حول الكعبة والوقوف على جبل عرفات وغفران الذنوب.
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ساحات صلاة عيد الأضحى 2023

زادت التساؤلات عن كم باقي على عيد الأضحى 2023 وساحات الصلاة في كافة محافظات الجمهورية حيث أعلنت وزارة الأوقاف عن تجهيز المساجد الكبرى في الميادين والشوارع الرئيسية والساحات الواسعة لأداء صلاة العيد في كافة محافظات الجمهورية والتي تتسع للملايين من المصلين.

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