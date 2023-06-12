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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

اعرف موعد عيد الأضحى 2023 في مصر| توقيت الصلاة وصيغة التكبير

عيد الأضحى 2023
عيد الأضحى 2023

يتساءل أكثر من 6 ملايين موظف في الهيكل الإداري للدولة عن موعد عيد الأضحى 2023 في مصر حيث يحصلون على إجازات رسمية مدفوعة الأجر ويتم تعطيل كافة المصالح الحكومية طوال أيام العيد حيث أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية موعد العيد فلكيا حيث لا يمكن اعتماده رسميا إلا عقب رؤية هلال شهر ذي الحجة رسميا.

موعد عيد الأضحى 2023 في مصر

أكد خبراء المعهد القومي للبحوث الفلكية أن موعد عيد الأضحى 2023 في مصر سيكون خلال الفترة من الأربعاء 28 يونيو وحتى يوم السبت 1 يوليو 2023 وفقا للحسابات الفلكية حيث يتم استطلاع هلال شهر ذي الحجة 1444 يوم الأحد الموافق 29 من شهر ذي القعدة 1444 هـ الموافق 18 يونيو 2023.

ووفقا للحسابات الفلكية يكون أول أيام شهر ذي الحجة 1444 هو الإثنين الموافق 19 يونيو 2023 وتكون وقفة عرفات يوم الثلاثاء 9 من شهر ذي الحجة 1444 هـ الموافق 27 يونيو 2023.

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توقيت صلاة عيد الأضحى المبارك 1444

حددت وزارة الأوقاف المصرية موعد صلاة عيد الأضحى والساحات المعدة لإقامتها في كافة محافظات الجمهورية حيث يتم حاليا الانتهاء من عملية الصيانة في كبرى المساجد في المحافظات والتي تستوعب أكبر عدد من المصلين استعدادا لصلاة العيد حيث تكون في المواعيد التالية:-

  • موعد صلاة عيد الأضحى في محافظة القاهرة 5:47 صباحا.
  • موعد صلاة عيد الأضحى في محافظة الجيزة 5:47 صباحا.
  • موعد صلاة عيد الأضحى في محافظة الإسكندرية 5:51 صباحا.
  • موعد صلاة عيد الأضحى في محافظة السويس 5:42 صباحا.
  • موعد صلاة عيد الأضحى في محافظة بورسعيد 5:42 صباحا.
  • موعد صلاة عيد الأضحى في محافظة طنطا 5:47 صباحا.
  • موعد صلاة عيد الأضحى في محافظة شمال سيناء 5:36 صباحا.
  • موعد صلاة عيد الأضحى في محافظة الدقهلية 5:46 صباحا.
  • موعد صلاة عيد الأضحى في محافظة القليوبية 5:47 صباحا.

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صيغ تكبيرات العيد 2023

يحتفل المسلمين بالعيد من خلال بعض المظاهر الاحتفالية على رأسهم صلاة العيد والتكبيرات وهى ( الله أكبر الله أكبر الله أكبر.. لا إله إلا الله وحده .. صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده .. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد.. وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا.

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