الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

موعد أول أيام صيام العشر من ذي الحجة 2023 وبداية عيد الأضحى

عيد الأضحى
عيد الأضحى

يبدأ أول أيام صيام العشر من ذي الحجة 2023 بعد استطلاع ميلاد هلال شهر ذي الحجة في يوم 29 من شهر ذي القعدة وتلتزم جميع الدول الإسلامية بموعد بداية شهر ذي الحجة الذي تحدده المملكة العربية السعودية لتكون مناسك الحج موحدة لجميع الدول الإسلامية، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي موعد استطلاع هلال ذي الحجة ، وأول أيام صيام العشر من ذي الحجة 2023 . 

أول أيام صيام العشر من ذي الحجة 2023

يبدأ أول أيام صيام العشر من ذي الحجة 2023 بعد استطلاع هلال شهر ذي الحجة يوم 29 ذي القعدة  الموافق 18 يونيو ووفق الحسابات الفلكية يولد هلال شهر ذو الحجة مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السادسة والدقيقة 38 فجراً بتوقيت القاهرة المحلي، ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 29 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 36 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم .

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ويبدأ أول أيام صيام العشر من ذي الحجة وفق الحسابات الفلكية يوم 19 يونيو أول أيام شهر ذي الحجة وأول أيام صيام العشر من ذي الحجة 2023 والذي يستمر حتى يوم وقفة عرفات ليكون اليوم التاسع والأخير من صيام العشر من ذي الحجة 2023، وتكون وقفة عرفات لعام 1444 هجريا فلكياً يوم الثلاثاء 27 يونيه، ويكون عيد الأضحى المبارك لعام فلكياً يوم الأربعاء 28 يونيو 2023.

موعد عيد الأضحى 2023

يكون موعد عيد الأضحى في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة من كل عام ، وتم تحديده وفقًا للحسابات الفلكية ليبدأ يوم 28 يونيو 2023، بعد أن حددت غرة شهر ذو الحجـة 1444هـ فلكيًا يوم الاثنين الموافق 19 يونيو، وتكون وقفة عرفات لعام 1444هـ فلكيًا يوم الثلاثاء 27 يونيو.

بينما يتم تحديده وفقًا للشريعة الاسلامية بعد استطلاع هلال شهر ذي الحجة ويكون يوم 29 ذي القعدة من كل عام، وإذا ثبت رؤية الهلال يكون اليوم التالي هو الأول من ذي الحجة وإذا لم يثبت يكون اليوم التالي المتمم لشهر ذي القعدة . 

ويحصل العاملون في الدولة وفق قانون العمل على 5 أيام إجازة بمناسبة العيد الكبير تبدأ من يوم وقفة وعرفات وتستمر 4 أيام العيد .  

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